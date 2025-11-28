Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι του Πειραιά – Απεγκλωβίστηκε μόνος του ο 69χρονος οδηγός

Enikos Newsroom

κοινωνία

Λιμενικός

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (28/11) στο λιμάνι του Πειραιά, στην Πύλη Ε8, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο αυτοκίνητο επέβαινε ένας 69χρονος άνδρας, ο οποίος κατάφερε να εξέλθει μόνος του από το βυθιζόμενο όχημα και να κολυμπήσει με ασφάλεια προς την προβλήτα.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος και παρείχαν στον 69χρονο τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, όπου εξετάστηκε προληπτικά και διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του, χωρίς να χρειαστεί περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο άνδρας είχε μεταβεί στο λιμάνι προκειμένου να παραλάβει τη σύζυγό του από πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο από Κρήτη προς Πειραιά.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του συμβάντος, ενώ το όχημα αναμένεται να ανελκυστεί με γερανοφόρο όχημα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η κρυφή κρίση του HIV στην Ευρώπη: Μια σιωπηλή απειλή που μεγαλώνει-Τι γίνεται στην Ελλάδα

Τι προειδοποιεί ειδικός του Harvard για όσους πίνουν τσάι

Black Friday: Τι πρέπει να γνωρίζετε για να κάνετε πιο συμφέρουσες αγορές – Πότε θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Έτσι θα λειτουργήσει η Ανεξάρτητη Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή και τον Έλεγχο της Αγοράς – Τι είπε ο Θεοδωρικάκος

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
09:28 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία Adel: Βίντεο από shelf cloud στα νότια προάστια

Ένα εντυπωσιακό βίντεο δημοσίευσε η σελίδα Forecast Weather από την Antzy Vakou, όπου φαίνεται...
09:17 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία Adel: Γιατί «πλημμύρισε» η Αθήνα με 40 χιλιοστά βροχής – Η ανάλυση Κολυδά

Η Αθήνα «πλημμύρισε» με 40 χιλιοστά βροχής, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς εξ...
09:13 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Φρίκη στη Ρόδο: Συνελήφθη 55χρονος έπειτα από καταγγελία της 31χρονης κόρης του για αιμομιξία

Φρίκη προκαλούν τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας στη Ρόδο, όπου μία 31χρονη Ελληνίδα κατ...
09:08 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία Adel: «Ποτάμια» οι δρόμοι στη λεωφόρο Ποσειδώνος – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

Η κακοκαιρία Adel «σφυροκοπά» από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (28/11), την Αττική, ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»