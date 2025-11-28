Καιρός: Η πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα – Ποιες περιοχές θα σαρώσει η «Adel» τις επόμενες ώρες

Η κακοκαιρία Adel συνεχίζει με σφοδρότητα να πλήττει τη χώρα, προκαλώντας έντονα προβλήματα και σημαντικές ζημιές σε αρκετές περιοχές. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, ισχυρές βροχές και καταιγίδες επηρεάζουν το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας, με τη δυτική Ελλάδα, τη Μακεδονία, τη Θράκη, το Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα να βρίσκονται στο επίκεντρο. Ενώ από τα… δόντια της δεν ξέφυγε ούτε η Αττική.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως η δεύτερη φάση της κακοκαιρίας είναι ιδιαίτερα ισχυρή, με χαλάζι και καταρρακτώδεις βροχές που φέρνουν σε «κόκκινο συναγερμό» τον κρατικό μηχανισμό.

Η Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα. Ο Γενικός Γραμματέας Νίκος Παπαευσταθίου συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, προκειμένου να διασφαλιστεί ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών και να υπάρξει έγκαιρη παρέμβαση όπου χρειαστεί. Ύστερα από επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, αποφασίστηκε η πραγματοποίηση συμβουλίων Πολιτικής Προστασίας, ώστε οι τοπικές αρχές να ενημερωθούν πλήρως και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Τέσσερις περιοχές σε «red code», το κρίσιμο 12ωρο

Οι περιοχές που αναμένεται να δεχθούν τα πιο έντονα φαινόμενα, σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, είναι η ανατολική Μακεδονία, η Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Για τον λόγο αυτό, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει εκδώσει κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» για το Βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, ενώ στην ίδια κατηγορία βρίσκονται ήδη οι Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Οι ειδικοί προβλέπουν ότι οι δύσκολες ώρες θα διαρκέσουν περίπου δώδεκα ώρες, από τα ξημερώματα μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής, με τα φαινόμενα να επιμένουν και αργότερα, κυρίως στα Δωδεκάνησα. Στην Αττική, όπου αναμένονται επίσης βροχές μικρότερης έντασης, ολόκληρος ο μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας και το Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκονται σε επιφυλακή.

Στη δυτική Ελλάδα, ο καιρός παραμένει άστατος, ενώ στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα τα φαινόμενα είναι κατά τόπους πολύ ισχυρά. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προειδοποιεί για σφοδρές καταιγίδες στις περιοχές αυτές, καθώς και στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης, μέχρι το απόγευμα. Στο Ιόνιο και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο τα φαινόμενα αναμένονται ισχυρά έως τις πρωινές ώρες, ενώ από το μεσημέρι και το βράδυ θα επηρεαστούν το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της δυτικής Στερεάς.

Η πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό

Ο μετεωρολόγος του ΑΝΤ1, Τάσος Αρνιακός, προειδοποίησε ότι η Παρασκευή θα είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη ημέρα για τις περισσότερες περιοχές της χώρας, καθώς αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Όπως τόνισε, «ο καιρός θα είναι ο δυσκολότερος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, καθώς θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Χιόνια θα πέσουν στα βουνά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Δυτικής Στερεάς. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει στα βόρεια τους 17 βαθμούς Κελσίου, στα ηπειρωτικά τους 19 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα τους 23 βαθμούς Κελσίου».

Για την Αττική, ο κ. Αρνιακός ανέφερε πως θα επικρατήσουν νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Αναφερόμενος στη Θεσσαλονίκη, σημείωσε ότι αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, οι οποίες κατά διαστήματα θα ενισχύονται, με ασθενείς, μεταβλητούς ανέμους 2 έως 4 μποφόρ στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση από την Νικολέτα Ζιακοπούλου

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, αναφέρθηκε στην εξέλιξη του καιρού, τονίζοντας ότι στην Αττική αναμένονται ισχυρές νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Όπως σημείωσε, «στην Αττική περιμένουμε ισχυρές νεφώσεις και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη οι βροχές και οι καταιγίδες θα έχουν την τιμητική τους. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 15 βαθμούς Κελσίου».

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς δημοσίευσε χάρτες με τις περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο από τις έντονες χαλαζοπτώσεις αλλά και τον αθροιστικό υετό για σήμερα Παρασκευή.

Oι περιοχές των έντονων χαλαζοπτώσεων στον πρώτο χάρτη για την Παρασκευή και και ο αθροιστικός υετός . Διακρίνονται οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης, στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και τις πρωινές ώρες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι και στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της δυτικής Στερεάς.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά και τα νότια 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θα φτάσει στο Ιόνιο, τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 16 με18 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 18 με 20 και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.

Ανεμοι: Στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Στα βόρεια αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου μέχρι τις πρωινές ώρες. Από τις απογευματινές ώρες βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και στα βόρεια πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στις Κυκλάδες και βαθμιαία και στην Κρήτη.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 και τοπικά στην Κρήτη έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι στα νησιά Ανατολικού Αιγαίου και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6, στα βόρεια μέχρι το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από τις απογευματινές ώρες βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29-11-2025

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα που στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, βαθμιαία από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 17 βαθμούς και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 20 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 30-11-2025

Στο ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα δυτικά και τα νότια μέχρι το απόγευμα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 1-12-2025

Στα δυτικά αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από το μεσημέρι στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί και βαθμιαία νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2-12-2025