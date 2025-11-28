Ντόναλντ Τραμπ: Έκανε παραγγελία για «πολλά περισσότερα» βομβαρδιστικά αεροσκάφη B-2

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης με μέλη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως η κυβέρνησή του προχώρησε σε νέα παραγγελία για «πολλά περισσότερα» βομβαρδιστικά αεροσκάφη B-2, τύπου χαμηλής παρατηρησιμότητας. Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη είναι τα ίδια που χρησιμοποιήθηκαν, σύμφωνα με τον ίδιο, στις επιθέσεις εναντίον τριών ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων το καλοκαίρι.

Ο Τραμπ υποστήριξε πως «τα όμορφα βομβαρδιστικά B-2 εξάλειψαν εντελώς το πυρηνικό δυναμικό του Ιράν», επαναλαμβάνοντας έναν ισχυρισμό που έχει αμφισβητηθεί έντονα από αναλυτές και διεθνείς οργανισμούς. Όπως πρόσθεσε, «μόλις παραγγείλαμε πολλά περισσότερα, επειδή είναι εντελώς απίστευτα και εντελώς αόρατα», επισημαίνοντας την τεχνολογική υπεροχή του συγκεκριμένου τύπου αεροσκαφών.

Τα B-2 Spirit, που κατασκευάζονται από τη Northrop, είναι στρατηγικά βομβαρδιστικά με χαρακτηριστικά αποφυγής εντοπισμού από ραντάρ και ιδιαίτερο σχήμα τύπου λάμδα. Πρόκειται για υποηχητικά αεροσκάφη ικανά να μεταφέρουν τόσο συμβατικά όσο και πυρηνικά όπλα. Κάθε ένα από αυτά υπολογίζεται ότι κόστιζε περίπου 740 εκατομμύρια δολάρια κατά την περίοδο κατασκευής τους, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, από τα 132 που είχαν αρχικά σχεδιαστεί, κατασκευάστηκαν τελικά και τέθηκαν σε υπηρεσία 21 μονάδες.

Ο Τραμπ δεν αποκάλυψε πόσα νέα βομβαρδιστικά έχουν παραγγελθεί, αφήνοντας το ζήτημα ανοιχτό.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters