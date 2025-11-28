Ντόναλντ Τραμπ: «Οι ΗΠΑ σύντομα θα χτυπήσουν “διακινητές ναρκωτικών” και στο έδαφος της Βενεζουέλας»

Ντόναλντ Τραμπ: «Οι ΗΠΑ σύντομα θα χτυπήσουν “διακινητές ναρκωτικών” και στο έδαφος της Βενεζουέλας»

Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να επεκτείνουν τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις κατά των διακινητών ναρκωτικών στη Βενεζουέλα, όχι μόνο στη θάλασσα, αλλά και στο έδαφος. Την ανακοίνωση έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως οι νέες επιχειρήσεις θα ξεκινήσουν «πολύ σύντομα», σε μια περίοδο που η ένταση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Καράκας βρίσκεται στα ύψη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας μέσω βιντεοκλήσης με στρατιωτικούς των ΗΠΑ για την Ημέρα των Ευχαριστιών, δήλωσε: «Πιθανόν παρατηρήσατε πως ο κόσμος δεν θέλει πλέον να διακινεί ναρκωτικά διά θαλάσσης και θα αρχίσουμε επίσης να τους σταματάμε στο έδαφος». Πρόσθεσε επίσης πως «οι χερσαίες οδοί είναι πιο εύκολες, αλλά θα αρχίσουμε πολύ σύντομα», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η επόμενη φάση του αμερικανικού σχεδίου βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει περισσότερα από 20 πλήγματα σε ταχύπλοα σκάφη που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική και τον ανατολικό Ειρηνικό. Οι επιθέσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 83 ανθρώπων, σε μια επιχείρηση που η αμερικανική κυβέρνηση παρουσιάζει ως μέρος του πολέμου κατά της διακίνησης ναρκωτικών.

Στα μέσα Νοεμβρίου, οι ΗΠΑ έστειλαν στην Καραϊβική το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, το USS Gerald Ford, μαζί με την αεροναυτική δύναμη κρούσης του. Η ανάπτυξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των επιχειρήσεων που, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση Τραμπ, έχουν στόχο την ενίσχυση των προσπαθειών για την αντιμετώπιση του διεθνούς εμπορίου ναρκωτικών.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο καταγγέλλει ότι οι αμερικανικές κινήσεις αποτελούν πρόσχημα για μια πιθανή εισβολή με σκοπό την ανατροπή της κυβέρνησής του και τον έλεγχο των πετρελαϊκών κοιτασμάτων της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εγκρίνει μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα και, αν και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης, επισημαίνει ότι παραμένει ανοιχτός στο διάλογο με τον Μαδούρο.

