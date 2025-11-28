Μάρθα Φριντζήλα: Συγκλονίζει η εξομολόγησή της για την περιπέτειά της με τον καρκίνο – «Παιδιά, κληρωθήκαμε, τώρα πρέπει να προχωρήσουμε όλοι μαζί»

Η Μάρθα Φριντζήλα μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά για τη δύσκολη περίοδο που πέρασε, αποκαλύπτοντας πως το περασμένο καλοκαίρι βρέθηκε αντιμέτωπη με μια σοβαρή ασθένεια. Η αγαπημένη τραγουδίστρια και ηθοποιός εξομολογήθηκε πως διαγνώστηκε με καρκίνο στον τράχηλο, κάτι που την ανάγκασε να ακυρώσει την καλοκαιρινή της περιοδεία και να δώσει μια από τις πιο σημαντικές μάχες της ζωής της.

Μιλώντας στα «Νέα», η Μάρθα Φριντζήλα αναφέρθηκε με δύναμη και ειλικρίνεια στη στιγμή της διάγνωσης, λέγοντας: «Ναι, έπρεπε, διαγνώστηκα με καρκίνο στον τράχηλο και έπρεπε να χειρουργηθώ». Από εκείνη τη στιγμή, ξεκίνησε ένας δύσκολος αγώνας που περιλάμβανε χειρουργείο και σειρά χημειοθεραπειών, ωστόσο η ίδια δεν έχασε ποτέ την ψυχραιμία και την πίστη της.

Αναφερόμενη στις μέρες που πέρασε στο νοσοκομείο “Αλεξάνδρα”, η καλλιτέχνις περιέγραψε με συγκίνηση όσα έζησε δίπλα σε γυναίκες που πάλευαν κι εκείνες για τη ζωή τους: «Στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα που πήγαινα για τις χημειοθεραπείες, τα κορίτσια ήταν κορίτσια πρόσφυγες, που δεν είχαν κανέναν. Κι εγώ τους είχα όλους γύρω μου. Όταν οι άλλες συναγωνίστριες στους θαλάμους έλεγαν “γιατί να μου συμβεί αυτό τώρα”, τους απαντούσα “παιδιά, κληρωθήκαμε, τώρα πρέπει να προχωρήσουμε όλοι μαζί”».