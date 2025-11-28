Βαθμολογία UEFA: Βραδιά… όνειρο για το ελληνικό ποδόσφαιρο – Πλησίασε κι άλλο την Τσεχία η Ελλάδα

Η αγωνιστική δράση της Πέμπτης έφερε σημαντικά οφέλη για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ είχαν θετικό απολογισμό στα παιχνίδια τους σε Europa League και Conference League. Οι δύο πρώτοι πήραν μεγάλες νίκες, ενώ ο ΠΑΟΚ έμεινε στην ισοπαλία με την Μπραν στην Τούμπα, αποτέλεσμα που διατήρησε ψηλά τον συνολικό απολογισμό της χώρας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Οι επιτυχίες του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, σε συνδυασμό με τον βαθμό που πήρε ο ΠΑΟΚ, πρόσθεσαν 1.000 βαθμούς στη βαθμολογία της Ελλάδας, η οποία ανέβηκε στους 41.312. Η χώρα μείωσε έτσι τη διαφορά από την Τσεχία σε λιγότερους από 3.000 βαθμούς, γεγονός που κρατά ζωντανή τη διεκδίκηση μιας καλύτερης θέσης στη συνολική κατάταξη.

Θετικό ήταν το βράδυ και για την Κύπρο, η οποία είδε τις ομάδες της να παίρνουν πολύτιμα αποτελέσματα. Η νίκη της Ομόνοιας και οι ισοπαλίες Πάφου και ΑΕΚ Λάρνακας έδωσαν σημαντική ώθηση στη βαθμολογία, με τους Κύπριους να διατηρούν βάσιμες ελπίδες για την 15η θέση, η οποία χαρίζει ένα επιπλέον ευρωπαϊκό εισιτήριο και αλλάζει τα δεδομένα για την επόμενη σεζόν.

Η πενταετής βαθμολογία χωρών της UEFA