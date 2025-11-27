Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς 2-1: «Λύγισε» τους Αυστριακούς και βλέπει… οκτάδα

Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς 2-1: «Λύγισε» τους Αυστριακούς και βλέπει… οκτάδα

Την τρίτη νίκη του στη League Phase του Europa League πανηγύρισε ο Παναθηναϊκός επικρατώντας της Στουρμ Γκρατς με 2-1 στο ΟΑΚΑ στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής, αναρριχήθηκε κι άλλο στη βαθμολογία κι έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για την πρόκρισή του στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης «κρυφοβλέποντας» πλέον ακόμη και την πρώτη οκτάδα που οδηγεί απευθείας στους «16».
Το υπέροχο γκολ του Ντάβιντε Καλάμπρια στο 74’ χάρισε στον Παναθηναϊκό το μεγάλο «τρίποντο». Ο Σφιντέρσκι άνοιξε το σκορ στο 18’, ενώ η αυστριακή ομάδα ισοφάρισε με ένα τρομερό γκολ του Κιτεϊσβίλι στο 34’.

Με αρκετές «εκπλήξεις» στη σύνθεσή του (βασικός ο Καλάμπρια) και στη διάταξη (3-4-2-1) ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να πάρει τον έλεγχο του παιχνιδιού απ’ την αρχή, όμως άρχισε να γίνεται πιο δημιουργικός μετά το 15’, όταν «είδε» τον τρόπο διάσπασης της άμυνας των Αυστριακών.

Στο 18’ έπειτα από συνδυασμό του Τετέ με τον Καλάμπρια και σέντρα που πέρασε στο πίσω δοκάρι, ο Ζαρουρί έβγαλε μία τρομερή σέντρα με εξωτερικό φάλτσο προς τον Σφιντέρσκι που πήρε την κεφαλιά κι έκανε το «πράσινο» 1-0!

Στο 22’ ο Ζαρουρί δοκίμασε ένα σουτ που έφυγε πάνω απ’ τα δοκάρια, ενώ στο 34’ κόντρα στη ροή του αγώνα η Στουρμ ισοφάρισε με ένα απίθανο, μακρινό σουτ του Κιτεϊσβίλι που έφυγε στη συμβολή των δοκών του Ντραγκόφσκι και κατέληξε με δύναμη στα δίχτυα για το 1-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός δεν άλλαξε διάταξη και είχε την πρώτη πολύ καλή στιγμή στο 49’ όταν από εκτέλεση φάουλ του Μπακασέτα, ο Σφιντέρσκι με κεφαλιά έστειλε την μπάλα προς τα «μέσα», αλλά ο Κρίστενσεν έκανε τρομερή επέμβαση στη γωνία του.

Οι παίκτες του «τριφυλλιού» συνέχισαν να ψάχνουν μία «μεγάλη» στιγμή και τη βρήκαν στο 74’ με πρωταγωνιστή τον Ντάβιντε Καλάμπρια. Έπειτα από πολύ ωραίο συνδυασμό των «πράσινων», η μπάλα κατέληξε στον Ιταλό μπακ ο οποίος «έσκασε» μία τρομερή προσποίηση και ντρίμπλα στον Κάριτς και με καταπληκτικό τελείωμα έκανε το 2-1 για τον Παναθηναϊκό.

Στα λεπτά που απέμειναν οι «πράσινοι» διαχειρίστηκαν υποδειγματικά το προβάδισμά τους κι έφτασαν σε μία πολύ δίκαιη νίκη που τους φέρνει ακόμη πιο κοντά στην πρόκριση και τους δίνει ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια.

Διαιτητής: Σιμόνε Σότσα (Ιταλία)
Κίτρινες: 8’ Ίνγκασον, 40’ Σφιντέρσκι, 45’+1’ Μπακασέτας – 25’ Στάνκοβιτς, 36’ Μίτσελ, 84’ Τσουκουανί
Αποβολές: –
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Ντραγκόφσκι, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Καλάμπρια (80’ Κώτσιρας), Τσέριν, Μπακασέτας (85’ Μλαντένοβιτς), Ζαρουρί, Τετέ (65’ Τσιριβέγια), Τζούριτσιτς, Σφιντέρσκι (66’ Πάντοβιτς).
ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ (Γιούργκεν Σάουμελ): Κρίστενσεν, Μίτσελ (46’ Μάλιτς), Αϊβού, Γκεϊρχόφερ, Κάριτς, Στάνκοβιτς, Ρόζγκα (61’ Χόρβατ), Τσουκουανί, Κιτεϊσβίλι (73’ Χοντλ), Τζάτα (78’ Γκργκιτς), Μαλόουν (61’ Καγιόμπο).

