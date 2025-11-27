Συγκινεί η Βάλια Κωστοπούλου για τον Κώστα Ευριπιώτη: «Έχουν περάσει έξι χρόνια από τότε που έφυγε από κοντά μας, αλλά είναι κάθε μέρα στο σπίτι μας»

Τον Μάιο του 2019 ο Κώστας Ευριπιώτης έφυγε από την ζωή σε ηλικία μόλις 56 ετών, σκορπίζοντας την θλίψη στον καλλιτεχνικό και όχι μόνο κόσμο. Ο αγαπημένος ηθοποιός έδωσε μία γενναία μάχη με τον καρκίνο, έχοντας δίπλα του αγαπημένα του πρόσωπα. Υπενθυμίζεται ότι ο επιτυχημένος καλλιτέχνης ήταν πατέρας δύο γιων, τους οποίους είχε αποκτήσει με την Βάλια Κωστοπούλου.

Οι δύο γιοι τους πλέον είναι πτυχιούχοι και η Βάλια Κωστοπούλου μίλησε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, γι’ αυτή την ευχάριστη είδηση. Παράλληλα, τόνισε πως παρ’ ότι ο ηθοποιός έχει φύγει έξι χρόνια από την ζωή, «είναι κάθε μέρα στο σπίτι μας».

Αρχικά, η Βάλια Κωστοπούλου ανέφερε ότι: «Αισθάνομαι πάρα πολύ περήφανη που το πετύχαν αυτό, με όλες τις δυσκολίες που πέρασαν στη ζωή τους και στην οικογένειά μας. Νιώθω ιδιαίτερα συγκινημένη και περήφανη όπως κάθε μαμά.

Είμαι πιο περήφανη πέραν του πτυχίου που είναι δύο εξαιρετικοί άνθρωποι και χαρακτήρες, καλά παιδιά, όπως ήταν και ο μπαμπάς. Κάποιο αστέρι θα είναι πιο φωτεινό. Θα είναι ο μπαμπάς τους που χαμογελάει με περηφάνια από εκεί.

Κάθε φορά, σε μία επιτυχία τους, αναφέρεται το πόσο θα χαιρόταν ο μπαμπάς, πόσο χαρούμενος και περήφανος θα ήταν. Είχε τεράστια αγάπη ο μπαμπάς, ο Κώστας για τα παιδιά μας».

Επιπλέον, εξομολογήθηκε στις δηλώσεις της πως: «Ο Κώστας, παρ’ όλο που έχουν περάσει έξι χρόνια, πάμε για επτά, από τότε που έφυγε από κοντά μας, χωρίς υπερβολή είναι κάθε μέρα στο σπίτι μας. Δηλαδή οποιαδήποτε κουβέντα μας τον περιλαμβάνει μέσα, καθημερινά».