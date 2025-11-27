Σάκης Τανιμανίδης: «Τρολάρει» τη Χριστίνα Μπόμπα φορώντας την περούκα της – «Σε ποιόν πάει πιο πολύ;»

Η Χριστίνα Μπόμπα το βράδυ της Τετάρτης (26/11) βρέθηκε στα «MadWalk 2025» και απέσπασε πολύ θετικά σχόλια για την εμφάνισή της. Η επιχειρηματίας και influencer στην εκδήλωση που συνδυάζει τη μουσική και τη μόδα, επέλεξε να φορέσει ένα εντυπωσιακό φόρεμα, ενώ το look της «απογείωσε» η περούκα που έβαλε.

Το μεσημέρι της Πέμπτης (27/11), ο Σάκης Τανιμανίδης έκανε μία χιουμοριστική ανάρτηση στο Instagram προφίλ του, «τρολάροντας» την σύζυγό του.

Συγκεκριμένα, ο παρουσιαστής δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο τον βλέπουμε να φοράει την περούκα της Χριστίνας Μπόμπα για τα «MadWalk 2025». Μάλιστα, ο Σάκης Τανιμανίδης έβαλε και το πανωφόρι της συζύγου του.

Στην ανάρτηση, ο παρουσιαστής ακούγεται να λέει στην επιχειρηματία και influencer: «Να σε ρωτήσω κάτι; Γιατί βάζεις περούκα για να βγεις; Δεν έχεις μαλλιά; Θα πάω μια βόλτα, αλλά θα βάλω περούκα για να βγω; Τι φάση γυναικείας σκέψης είναι αυτή;».

«Για να τα έχω και κοντά, αφού δεν με αφήνεις να κουρευτώ», του απαντάει στη συνέχεια η Χριστίνα Μπόμπα.

Ο Σάκης Τανιμανίδης έχει γράψει στη λεζάντα του post του: «Σε ποιόν πάει πιο πολύ;».