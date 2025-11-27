Γλυκερία: «Ήθελε πριν πεθάνει, να με δει να τραγουδάω ζωντανά»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Γλυκερία

Στην εκπομπή της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη έδωσε συνέντευξη η Γλυκερία. Η καταξιωμένη ερμηνεύτρια, που με την φωνή της έχει αποκτήσει χιλιάδες θαυμαστές στη διάρκεια της μεγάλης πορείας της στον κόσμο του ελληνικού πενταγράμμου, περιέγραψε μία πολύ δυνατή στιγμή που είχε ζήσει στην πρώτη περιοδεία της στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν ένας ηλικιωμένος άνθρωπος ταξίδεψε 800 χιλιόμετρα για να πάει να την δει να τραγουδάει στο Λος Άντζελες.

Σε ερώτηση για το αν υπάρχει κάποια εμπειρία που να της έχει μείνει πιο έντονα από το εξωτερικό, η Γλυκερία απάντησε: «Έχω πολλές εμπειρίες γιατί έχω ταξιδέψει σχεδόν σε όλα τα μέρη του κόσμου!».

«Πρώτη φορά που πήγα περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στο Λος Άντζελες συγκεκριμένα, ήρθε ένας ηλικιωμένος άνθρωπος στο τέλος της παράστασης, ήταν σε ένα θέατρο που παίζαμε και μου είπε ότι ταξίδεψε 800 χιλιόμετρα.

Τον φέραν τα παιδιά του, γιατί ήθελε πριν πεθάνει, έτσι μου είπε, “ήθελα πριν πεθάνω να σε δω να τραγουδάς ζωντανά”. Ήταν πάρα πολύ γλυκό, πραγματικά, και συγκινητικό», εξομολογήθηκε η αγαπημένη ερμηνεύτρια στη συνέχεια.

20:52 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

