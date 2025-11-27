Ελεωνόρα Ζουγανέλη: «Τις γυναίκες που δεν έχουν παιδιά, τις βλέπουν και λίγο σαν κακομοίρες»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη το πρωί της Πέμπτης (27/11) ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά. Η επιτυχημένη ερμηνεύτρια μιλώντας με την παρουσιάστρια και τους συνεργάτες της, αναφέρθηκε και στο θέμα της οικογένειας και της μητρότητας. Η τραγουδίστρια μάλιστα, περιέγραψε και το πώς μία μερίδα του κόσμου αντιμετωπίζει τις γυναίκες που δεν έχουν αποκτήσει παιδιά.

«Η έννοια της οικογένειας για μένα δεν έχει να κάνει με τον γάμο, αλλά κατανοώ ότι για πολύ κόσμο έχει. Δεν είμαι κατά του γάμου. Γενικά δεν είμαι υπέρ και κατά σε τίποτα. Νομίζω ότι ο καθένας καλό είναι να κάνει αυτό που τον κάνει να νιώθει καλά, πιο ασφαλής, πιο ελεύθερος…

Έχει να κάνει με το τι θέλει ο καθένας να επιλέξει στη ζωή του. Για την ελεύθερη βούληση δεν χρειάζεται να υπάρχουν εξηγήσεις. Έχουμε ελεύθερη βούληση, να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει», εξομολογήθηκε στη συνέντευξή της η Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

«Με τίποτα δεν θα προγραμμάτιζα τη μητρότητα»

Σχετικά με το θέμα της μητρότητας, η ερμηνεύτρια εξήγησε πως: «Με τίποτα δεν θα προγραμμάτιζα τη μητρότητα. Για μια γυναίκα, το να γίνει μάνα είναι πολύ ιερό και είναι πολύ μεγάλη στιγμή. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι καλά στη ζωή μου, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ανταπεξέλθω σε κάτι τέτοιο. Νιώθω πολύ ευτυχισμένη με αυτό που μου συμβαίνει. Ίσως κάποια στιγμή κάτι να συμβεί και να μου έρθει, αλλά σέβομαι πάρα πολύ τις μανάδες και σέβομαι πολύ και τις γυναίκες που δεν θέλουν να κάνουν παιδιά.

Είναι λίγο παράξενο, ενώ λέμε απελευθέρωση και αυτά, κάπως δεν ακούγεται. Δεν έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα οι γυναίκες που έχουν παιδιά, με αυτές που δεν έχουν και που το έχουν επιλέξει. Όλο τις βλέπουν και λίγο σαν κακομοίρες και “μήπως κάτι σου συμβαίνει;” και “τώρα τι θα κάνεις και στα γεράματα;”. Δηλαδή υπάρχει λίγο μία νοοτροπία πολύ παλιά για την ζωή μας!».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια είναι η προθεσμία για δωρεάν φάρμακα κατά της παχυσαρκίας-Τι πρέπει να κάνετε

Φαρμακοποιοί: Αποκατάσταση της αλήθειας για τη διάθεση παιδιατρικών εμβολίων

Επαγγελματικές μισθώσεις: Παρατείνεται το πλαφόν 3% – Τι αναφέρει η νέα τροπολογία

Επαγγελματικές Σχολές της ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκε το επικαιροποιημένο Μητρώο εκπαιδευτικών – Ποιους αφορά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
17:33 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Shaya: Η αποκάλυψη για το περιστατικό με θαυμαστή – «Άρχισε να με πιάνει και έβγαλα το τακούνι μου…»

Την Shaya υποδέχτηκε την Πέμπτη (27/11) στην εκπομπή της η Σταματίνα Τσιμτσιλή. H γνωστή τραγο...
16:06 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Ίαν Στρατής: Η συγκινητική εξομολόγηση για την κόρη του – «Είναι μια φανταστική εμπειρία, σχεδόν κλαίω κάθε μέρα»

Μία συνέντευξη στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά έδωσε ο Ίαν Στρατής, η οποία προβλήθηκε το πρωί τ...
14:11 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Αντώνης Ρέμος: Backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα του videoclip για το νέο του τραγούδι, «Δευτέρα»

Ο Αντώνης Ρέμος κάνει τη «Δευτέρα» συναρπαστική με το νέο του τραγούδι που κυκλοφορεί στις str...
13:15 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου για Αλέξανδρο Λυκούδη: «Έχω επιλέξει να θωρακίζω την προσωπική μου ζωή»

«Έχω επιλέξει να θωρακίζω την προσωπική μου ζωή, να την προστατεύω» δήλωσε η Αλεξάνδρα Παναγιώ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»