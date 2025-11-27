Ελεωνόρα Ζουγανέλη: «Τις γυναίκες που δεν έχουν παιδιά, τις βλέπουν και λίγο σαν κακομοίρες»

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη το πρωί της Πέμπτης (27/11) ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά. Η επιτυχημένη ερμηνεύτρια μιλώντας με την παρουσιάστρια και τους συνεργάτες της, αναφέρθηκε και στο θέμα της οικογένειας και της μητρότητας. Η τραγουδίστρια μάλιστα, περιέγραψε και το πώς μία μερίδα του κόσμου αντιμετωπίζει τις γυναίκες που δεν έχουν αποκτήσει παιδιά.

«Η έννοια της οικογένειας για μένα δεν έχει να κάνει με τον γάμο, αλλά κατανοώ ότι για πολύ κόσμο έχει. Δεν είμαι κατά του γάμου. Γενικά δεν είμαι υπέρ και κατά σε τίποτα. Νομίζω ότι ο καθένας καλό είναι να κάνει αυτό που τον κάνει να νιώθει καλά, πιο ασφαλής, πιο ελεύθερος…

Έχει να κάνει με το τι θέλει ο καθένας να επιλέξει στη ζωή του. Για την ελεύθερη βούληση δεν χρειάζεται να υπάρχουν εξηγήσεις. Έχουμε ελεύθερη βούληση, να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει», εξομολογήθηκε στη συνέντευξή της η Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

«Με τίποτα δεν θα προγραμμάτιζα τη μητρότητα»

Σχετικά με το θέμα της μητρότητας, η ερμηνεύτρια εξήγησε πως: «Με τίποτα δεν θα προγραμμάτιζα τη μητρότητα. Για μια γυναίκα, το να γίνει μάνα είναι πολύ ιερό και είναι πολύ μεγάλη στιγμή. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι καλά στη ζωή μου, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ανταπεξέλθω σε κάτι τέτοιο. Νιώθω πολύ ευτυχισμένη με αυτό που μου συμβαίνει. Ίσως κάποια στιγμή κάτι να συμβεί και να μου έρθει, αλλά σέβομαι πάρα πολύ τις μανάδες και σέβομαι πολύ και τις γυναίκες που δεν θέλουν να κάνουν παιδιά.

Είναι λίγο παράξενο, ενώ λέμε απελευθέρωση και αυτά, κάπως δεν ακούγεται. Δεν έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα οι γυναίκες που έχουν παιδιά, με αυτές που δεν έχουν και που το έχουν επιλέξει. Όλο τις βλέπουν και λίγο σαν κακομοίρες και “μήπως κάτι σου συμβαίνει;” και “τώρα τι θα κάνεις και στα γεράματα;”. Δηλαδή υπάρχει λίγο μία νοοτροπία πολύ παλιά για την ζωή μας!».