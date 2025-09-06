Ελεωνόρα Ζουγανέλη: «Η βόλτα μου στο Πυργί μου θύμισε πως η αρμονία κρύβεται σε μοτίβα που φτιάχνουν όλα όσα δεν μοιάζουν»

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη ταξίδεψε στο Πυργί της Χίου και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από την περιήγησή της στο μαστιχοχώρι. Η τραγουδίστρια συνόδευσε τα στιγμιότυπα με ένα εκτενές κείμενο, όπου κατέθεσε τους προσωπικούς της στοχασμούς για την ομορφιά της διαφορετικότητας και την αρμονία που προκύπτει από τη συνύπαρξη των αντιθέσεων.

Στο κείμενό της, περιέγραψε με γλαφυρό τρόπο την εικόνα του χωριού: «Στο Πυργί, κάθε σπίτι είναι ένας καμβάς. Άσπρο και μαύρο μπλέκονται σε γεωμετρικά σχέδια. Ο ήλιος παίζει με τις σκιές και τα χρώματα γράφουν έντονα. Κι εμείς πότε βλέπουμε το φως και πότε τη σκιά. Για κάποιους, το μαύρο είναι βάρος, για άλλους, γη που γεννά. Το άσπρο μπορεί να είναι καθαρότητα ή κενό. Η ομορφιά γεννιέται στη συνύπαρξη, όχι από την ομοιομορφία, από το πώς τα αντίθετα στέκονται μαζί, πλάι-πλάι, και φτιάχνουν κάτι μοναδικό. Ελεύθερα να υπάρχουν».

Η ερμηνεύτρια δεν περιορίστηκε στην αισθητική διάσταση των εικόνων, αλλά μίλησε και για τη βαθύτερη αλήθεια που ανακάλυψε στις βόλτες της στα σοκάκια του χωριού. Όπως ανέφερε: «Κάποιοι, όπου κι αν σταθούν, ψάχνουν μόνο τη μουντζούρα λες και φοβούνται να δουν την εικόνα ολόκληρη. Ίσως γιατί αν τη δουν, θα καταλάβουν πως το άσχημο που βλέπουν παντού… δεν βρίσκεται κάπου έξω».

Στην κατακλείδα της ανάρτησής της, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη στάθηκε ξανά στην αξία της διαφορετικότητας, υπογραμμίζοντας ότι εκείνη είναι που γεννά την πραγματική ισορροπία: «Η βόλτα μου στο Πυργί μου θύμισε πως η αρμονία κρύβεται σε μοτίβα που φτιάχνουν όλα όσα δεν μοιάζουν. Γιατί είμαστε όλοι ξεχωριστοί».