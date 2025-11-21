Γλυκερία: «Ενώ τραγουδούσα, πληροφορήθηκα ότι πέθανε ο πατέρας μου – Ήταν η πιο δύσκολη στιγμή στη ζωή μου»

Enikos Newsroom

lifestyle

Γλυκερία

Η Γλυκερία μίλησε για τη δύσκολη στιγμή πάνω στη σκηνή που ενημερώθηκε ότι πέθανε ο πατέρας της.

Όπως είπε στην εκπομπή «Breakfast@STAR», «δεν μου έχει τύχει να είμαι στη σκηνή και να με χρειάζεται ο γιος μου. Δόξα τω Θεώ. Όλα κύλησαν πολύ ομαλά. Τη μόνη δυσκολία που πέρασα ήταν μία φορά, τραγουδούσα και πληροφορήθηκα ότι είχε πεθάνει ο πατέρας μου. Ήταν η πιο δύσκολη στιγμή στη ζωή μου, ήταν ο πρώτος τόσο κοντινός θάνατος. Και λιγάκι έγινα κάτι ως αλλόφρων».

Σε ερώτηση για το εάν θα μπορούσε να είναι κριτής στη Eurovision απάντησε: «Με κανένα ρόλο δεν θα μπορούσα να είμαι στην Eurovision, με κανένα, όπως δεν θα μπορούσα να είμαι και σε τηλεπαιχνίδι μουσικό, οτιδήποτε δηλαδή τέτοιο δεν θα μπορούσα. Είναι έξω από μένα τελείως όλα αυτά».

Δείτε το βίντεο του STAR:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε μόσχευμα για το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια – Το μήνυμα του Υφυπουργού Υγείας

Σε ζωντανή μετάδοση σωτήρια επέμβαση για εγκεφαλικά

ΟΟΣΑ: Μόνιμο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής των Φορολογικών Διοικήσεων του Οργανισμού η ΑΑΔΕ

Δημόσιο: Έρχονται νέες προσλήψεις- Όλες οι λεπτομέρειες

Τα παλιότερα Google Pixel μόλις απέκτησαν ενημερωμένο πίνακα κατάστασης συσκευής

Τεστ προσωπικότητας: Το καλάθι για πικνίκ που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν ζείτε το όνειρό σας
περισσότερα
13:53 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Ξέσπασε σε κλάματα η Βικτώρια Καρύδα: «Διαλύθηκα, σταμάτησα να τρώω, έχασα 9 κιλά σε μία εβδομάδα»

Για την απώλεια της μητέρας της αλλά και τη δολοφονία του συζύγου της, Γιάννη Μακρή μίλησε μετ...
11:30 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Φωτεινή Ντεμίρη: «Είναι πολύ σημαντικό όταν σου συμβαίνει κάτι δύσκολο, να μπορείς να το αποδέχεσαι»

Η Φωτεινή Ντεμίρη παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Νωρίς Νωρίς» με τον Κρατερό ...
10:21 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Μελίνα Ασλανίδου: Στο παρελθόν έχω οδηγήσει και εγώ με 1-2 ποτά – Καλύτερα να με έπιαναν τότε

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» στον ALPHA με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή έκανε η Μελ...
10:10 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Δήμητρα Ματσούκα: «Δεν είμαι ροκ φυσιογνωμία, ούτε παραβατική, είμαι αμελής» – Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη σύλληψή της

«Τέλος καλό, όλα καλά. Υπέστην τις συνέπειες των πράξεών μου και είμαι έτοιμη να το αντιμετωπί...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα