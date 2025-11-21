Γλυκερία: «Ενώ τραγουδούσα, πληροφορήθηκα ότι πέθανε ο πατέρας μου – Ήταν η πιο δύσκολη στιγμή στη ζωή μου»

Η Γλυκερία μίλησε για τη δύσκολη στιγμή πάνω στη σκηνή που ενημερώθηκε ότι πέθανε ο πατέρας της.

Όπως είπε στην εκπομπή «Breakfast@STAR», «δεν μου έχει τύχει να είμαι στη σκηνή και να με χρειάζεται ο γιος μου. Δόξα τω Θεώ. Όλα κύλησαν πολύ ομαλά. Τη μόνη δυσκολία που πέρασα ήταν μία φορά, τραγουδούσα και πληροφορήθηκα ότι είχε πεθάνει ο πατέρας μου. Ήταν η πιο δύσκολη στιγμή στη ζωή μου, ήταν ο πρώτος τόσο κοντινός θάνατος. Και λιγάκι έγινα κάτι ως αλλόφρων».

Σε ερώτηση για το εάν θα μπορούσε να είναι κριτής στη Eurovision απάντησε: «Με κανένα ρόλο δεν θα μπορούσα να είμαι στην Eurovision, με κανένα, όπως δεν θα μπορούσα να είμαι και σε τηλεπαιχνίδι μουσικό, οτιδήποτε δηλαδή τέτοιο δεν θα μπορούσα. Είναι έξω από μένα τελείως όλα αυτά».

