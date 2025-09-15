Γλυκερία για την συναυλία στο Ισραήλ: «Προσπάθησα να την ακυρώσω, πριν μου το υποδείξουν…»

Καλεσμένη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα ήταν το πρωί της Δευτέρας (15/9) η Γλυκερία. Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Μάιο, η απόφαση της επιτυχημένης ερμηνεύτριας να δώσει συναυλία στο Ισραήλ, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Στη σημερινή της συνέντευξη η καλλιτέχνις αναφέρθηκε στο θέμα και εξήγησε πως προσπάθησε να ακυρώσει την εμφάνισή της, αλλά δεν είχε «περιθώριο επιλογής».

Μιλώντας για τον σάλο που ξέσπασε με την συναυλία της στο Ισραήλ, η Γλυκερία εξομολογήθηκε πως: «Δεν κατάλαβα γιατί έγινε όλο αυτό ειδικά με εμένα, αλλά εγώ κατανοώ μέχρι ένα σημείο την αντίδραση κάποιων.

Υπήρξαν πολλές παραινέσεις να πάρω θέση γι’ αυτό το θέμα, εγώ όμως δεν ήθελα να πάρω θέση γιατί το Ισραήλ είναι μία χώρα στην οποία πηγαίνω 35 χρόνια. Έχω κάνει εκεί πολλούς φίλους, ανθρώπους που με αγαπάνε πάρα πολύ και εγώ τους αγαπώ γιατί είναι φίλοι μου.

Πιστεύω ότι σε αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν τώρα, που είναι ένας πόλεμος, ποτέ δεν είμαι μαζί με τον πόλεμο, είμαι εναντίον του πολέμου, αλλά έχει πολλές πλευρές. Υπάρχει πόλεμος, υπάρχει τρομοκρατία, όλοι έχουν κάτι να πουν γι’ αυτό. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί που δεν συμμετέχουν σε καμία γενοκτονία. Υπάρχουν αριστεροί που βγαίνουν σε διαδηλώσεις κάθε μέρα στο κράτος του Ισραήλ και είναι εναντίον του πολέμου».

«Βρίσκω πολύ άδικο αυτό που έγινε»

«Εγώ δεν μπορώ να πω ομαδικά ότι είναι ένας γενοκτόνος λαός. Είναι ένας λαός που περιβάλλεται από άλλους λαούς που ίσως να μην έχουν τα καλύτερα αισθήματα για αυτούς και νομίζω ότι αυτό που κάνουν είναι για να προστατεύσουν τον εαυτό τους και το κράτος τους.

Ένας πόλεμος είναι πάντα κάτι πολύ άσχημο, εγώ πρώτη εύχομαι πραγματικά να βρεθεί μία λύση και να σταματήσει, γιατί δεν είναι καλό για καμία πλευρά», συνέχισε η ερμηνεύτρια.

Επιπλέον, η τραγουδίστρια ανέφερε ότι: «Το μποϊκοτάζ δεν με άγγιξε βαθιά. Ακυρώθηκαν κάποιες συναυλίες στις οποίες συμμετείχα, καμία προσωπική δική μου δεν ακυρώθηκε. Πήραν τους διοργανωτές και τους είπαν να μην πραγματοποιηθεί η συναυλία επειδή τραγουδάει η Γλυκερία.

Φανερά δεν έχω ακούσει κάποιον Έλληνα καλλιτέχνη να λέει ότι δεν θέλει να τραγουδήσει ξανά μαζί μου, αλλά οι Έλληνες καλλιτέχνες δεν στάθηκαν ιδιαίτερα υποστηρικτικά.

Βρίσκω πολύ άδικο αυτό που έγινε, δεν υπήρχε λόγος να γίνει όλη αυτή η ανθρωποφαγία εναντίον μου. Μέσα μου βαθιά, επειδή κατανοώ τους ανθρώπους, τους έχω συγχωρήσει. Κατανοώ ότι ο καθένας έχει μία πολιτική γραμμή και την ακολουθεί φανατικά. Ήταν υποκινούμενο».

«Δεν είχα περιθώριο επιλογής»

«Ήταν μια ανειλημμένη υποχρέωση αυτή, δεν δέχτηκαν την ακύρωση, η οποία και δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Προσπάθησα να την ακυρώσω, πριν μου το υποδείξουν. Εγώ το ζήτησα αυτό, αλλά μου είπαν ότι δεν γίνεται κι όταν ήμουν εκεί ξέσπασε ο κανονικός πόλεμος. Κι όπως όλοι οι άνθρωποι έτρεχα κι εγώ στα καταφύγια, κι έζησα κι εγώ τη φρίκη του πολέμου.

Αν τα πράγματα βρουν τη θέση που τους αρμόζει, αν γίνει ειρήνη… Με προϋποθέσεις μπορεί να πάω να κάνω ξανά συναυλία στο Ισραήλ. Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς, αν είχα την επιλογή, δεν θα πήγαινα. Αλλά δεν είχα περιθώριο επιλογής!», σημείωσε η Γλυκερία.