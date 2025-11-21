Μπανγκλαντές: Ισχυρός σεισμός 5,5 βαθμών με τουλάχιστον 3 νεκρούς – Συγκλονιστικά βίντεο

Ο σεισμός που έπληξε σήμερα το κεντρικό Μπανγκλαντές, σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα Ντάκα, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό του υπουργείου Υγείας και την αστυνομία.

Ο σεισμός μεγέθους 5,5 βαθμών, σύμφωνα με το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Σπουδών (USGS) σημειώθηκε στις 10:38 (τοπική ώρα, 06:38 ώρα Ελλάδας) κοντά στην πόλη Ναρσινγκντί.

Ο σεισμός μεγέθους 5,5 βαθμών σημειώθηκε κοντά στην πόλη Ναρσινγκντί. Εικόνες από τη Ντάκα καθώς οι υπηρεσίες εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τους σεισμούς.



Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες του Μπανγκλαντές έκαναν από την πλευρά τους λόγο για ένα σεισμό μεγέθους 5,7 βαθμών, το επίκεντρο του οποίου εντόπισαν στην πόλη Μαμπχαμπντί, στην περιφέρεια του Ναρσινγκντί, προσθέτοντας ότι η δόνηση έγινε αισθητή για 26 δευτερόλεπτα.

🚨 EARTHQUAKE ALERT

Ένας τρομακτικός σεισμός συγκλόνισε την πόλη της Ντάκα και τις γειτονικές περιοχές. Οι άνθρωποι έτρεξαν έξω από τα κτίρια πανικόβλητοι.



Δονήσεις έγιναν επίσης αισθητές σε ανατολικά κρατίδια της γειτονικής Ινδίας που συνορεύουν με το Μπανγκλαντές, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές, ανακοινώθηκε από τις αρχές.

Το Μπανγκλαντές βίωσε έναν σεισμό – δεν προκλήθηκαν ζημιές, αλλά ένα ακόμη προειδοποιητικό σημάδι.



Τρομαγμένοι κάτοικοι βγήκαν τρέχοντας από τα σπίτια τους στην Ντάκα, όπου μερικές αυτοσχέδιες δομές κατέρρευσαν, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters.

Ένας σεισμός μεγέθους 5,7 βαθμών συγκλόνισε τη Ντάκα και αρκετά μέρη του Μπανγκλαντές σήμερα το πρωί, στέλνοντας τους κατοίκους να τρέξουν έξω καθώς τα κτίρια έτρεμαν σε όλη την πρωτεύουσα.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 10:38 π.μ., με επίκεντρο στο Madhabdi στην περιοχή Narsingdi.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ