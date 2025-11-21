Μητσοτάκης για τις Ένοπλες Δυνάμεις: Τιμούμε το θάρρος όλων εκείνων που αγρυπνούν για το παρόν και το μέλλον της πατρίδας

Enikos Newsroom

πολιτική

Μητσοτάκης

Τη γιορτή των Ενόπλων Δυνάμεων, σήμερα Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, τίμησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος από τη Σιγκαπούρη όπου βρίσκεται για επίσημο ταξίδι, έκανε την ακόλουθη ανάρτηση:

«Σήμερα τιμούμε το θάρρος και την αφοσίωση όλων εκείνων που αγρυπνούν μέρα και νύχτα για το παρόν και το μέλλον της πατρίδας. Τους φρουρούς των συνόρων και της εθνικής κυριαρχίας. Τους προστάτες των ελευθεριών και των δημοκρατικών αξιών μας. Αλλά και τους ακούραστους συμπαραστάτες της ελληνικής κοινωνίας.

Η Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων γίνεται, λοιπόν, αφορμή για να εκφράσουμε και φέτος την ευγνωμοσύνη μας προς όσες και όσους υπηρετούν, φορώντας υπερήφανα το εθνόσημο. Στους βετεράνους των τριών κλάδων. Όπως και στις οικογένειες που τους στηρίζουν με δύναμη και υπομονή, ώστε να εκτελούν τα υψηλά τους καθήκοντα.

Σε μια διεθνή συγκυρία απειλών, η εθνική άμυνα σε γη, ουρανό και θάλασσα είναι ισχυρότερη από ποτέ. Με σύγχρονα όπλα και άρτια επιχειρησιακά σχέδια. Πάνω από όλα, όμως, με την έμπρακτη φροντίδα της Πολιτείας προκειμένου η καθημερινότητα των ενστόλων στελεχών της χώρας να βελτιώνεται διαρκώς.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις ενσαρκώνουν την ενότητα, την αυτοπεποίθηση και τη δυναμική της σημερινής Ελλάδας. Γι’ αυτό και αξίζουν τον σεβασμό και την αγάπη όλων μας».

