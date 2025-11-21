Καραναστάσης: «Και πολύ κάθισα – Μένω με τους συμπολίτες μου που μου φωνάζουν μπράβο στον δρόμο από χθες» – Η νέα ανάρτηση μετά την παραίτηση

Εύη Κατσώλη

πολιτική

Διαμαντής Καραναστάσης

Σε μία νέα ανάρτηση στο Facebook προχώρησε ο Διαμαντής Καραναστάσης μετά την απόφασή του να παραιτηθεί από βουλευτής.

«Σε μια κοινωνία που την έχουν βουτήξει στην τοξικότητα και στο ψέμα… μέσα σε μια κοινωνία που δεν παραιτείται ποτέ κανείς… προσπαθούν να χτυπήσουν με κάθε τρόπο αυτόν που παραιτήθηκε από τα αξιώματα και όλα τα προνόμια, για τις αξίες του» αναφέρει αρχικά ο Διαμαντής Καραναστάσης.

Μεταξύ άλλων υποστηρίζει «και πολύ κάθισα» και προσθέτει ότι «εγώ μένω περήφανα με τους συμπολίτες μου, που μου φωνάζουν μπράβο στο δρόμο από χτες».

Η ανάρτηση του Διαμαντή Καραναστάση

«Σε μια κοινωνία που την έχουν βουτήξει στην τοξικότητα και στο ψέμα… μέσα σε μια κοινωνία που δεν παραιτείται ποτέ κανείς… προσπαθούν να χτυπήσουν με κάθε τρόπο αυτόν που παραιτήθηκε από τα αξιώματα και όλα τα προνόμια, για τις αξίες του.

Αυτές είναι οι «μύγες», που βρίσκονται παντού.

Που δε βλέπουν τη γενναιότητα γιατί δεν ξέρουν τη λέξη.

Εγώ μένω περήφανα με τους συμπολίτες μου, που μου φωνάζουν μπράβο στο δρόμο από χτες.

Μένω με όλους μας.

Και με τον κύριο που μου είπε πριν λίγο: «και πολύ έκατσες Διαμαντή…»

Αυτό ακριβώς… και πολύ κάθισα».

 

14:31 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

