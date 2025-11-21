Τηλεθέαση (20/11): Η prime time σε αριθμούς – Ποιες σειρές κέρδισαν το κοινό

Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση (20/11): Η prime time σε αριθμούς – Ποιες σειρές κέρδισαν το κοινό

Η μάχη της τηλεθέασης συνεχίστηκε δυναμικά και χθες το βράδυ (20/11), με τις αγαπημένες σειρές και ψυχαγωγικές εκπομπές να διεκδικούν την προσοχή των τηλεθεατών.

Τα ποσοστά στο Δυναμικό Κοινό και στο Γενικό Σύνολο ανέδειξαν ξεκάθαρους πρωταγωνιστές αλλά και ανατροπές που διαμορφώνουν το τοπίο της prime time.

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα, προσφέροντας μια καθαρή εικόνα για το ποια προγράμματα κέρδισαν τη μάχη της τηλεθέασης και πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη της ημέρας, σύμφωνα με τις πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις.

Γενικό Σύνολο

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό
Άγιος Έρωτας 21,7%
Γη της Ελιάς 16,6%
Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι 15,4%
First Dates 8,9%
The Floor 8,5%
Don’t Forget the Lyrics 8%
Το παιδί 2,7%
Real View 2,5%
Στην πίεση 2,1%

Δυναμικό Κοινό

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό
Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι 16,1%
Άγιος Έρωτας 15,9%
First Dates 11,8%
The Floor 10,5%
Don’t Forget the Lyrics 9,7%
Γη της Ελιάς 8,3%
Το παιδί 2,9%
Real View 2,9%
Στην πίεση 1,9%

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε μόσχευμα για το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια – Το μήνυμα του Υφυπουργού Υγείας

Σε ζωντανή μετάδοση σωτήρια επέμβαση για εγκεφαλικά

ΟΟΣΑ: Μόνιμο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής των Φορολογικών Διοικήσεων του Οργανισμού η ΑΑΔΕ

Δημόσιο: Έρχονται νέες προσλήψεις- Όλες οι λεπτομέρειες

Τα παλιότερα Google Pixel μόλις απέκτησαν ενημερωμένο πίνακα κατάστασης συσκευής

Τεστ προσωπικότητας: Το καλάθι για πικνίκ που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν ζείτε το όνειρό σας
περισσότερα
15:19 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

GNTM: Ποιοι οι κερδισμένοι και ποιοι οι χαμένοι της βραδιάς; – Απόψε στις 21:00 στο Star

Στο προηγούμενο επεισόδιο του GNTM ο Μιχάλης Μίγκλης ήταν αυτός που αποχώρησε από το παιχνίδι ...
14:37 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Ο Γιατρός: O Ανδρέας θα θυμηθεί κάτι από το παρελθόν του που θα τον συγκλονίσει

Συγκλονιστικές οι εξελίξεις στον “Γιατρό” απόψε στις 22:00 στον Alpha. Η εκπαίδευσ...
08:00 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Σκάναρε & κέρδισε με το padu app

Σκάναρε και κέρδισε στη στιγμή επώνυμη δωροεπιταγή ή 200 πόντους αξίας 6€ για αγορές από επώνυ...
07:00 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€

Δωροεπιταγή αξίας 10€ για αγορές άνω των 60€ από τα πολυκαταστήματα Factory Outlet. H προσφορά...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα