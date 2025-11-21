Τηλεθέαση (20/11): Η prime time σε αριθμούς – Ποιες σειρές κέρδισαν το κοινό

Η μάχη της τηλεθέασης συνεχίστηκε δυναμικά και χθες το βράδυ (20/11), με τις αγαπημένες σειρές και ψυχαγωγικές εκπομπές να διεκδικούν την προσοχή των τηλεθεατών.

Τα ποσοστά στο Δυναμικό Κοινό και στο Γενικό Σύνολο ανέδειξαν ξεκάθαρους πρωταγωνιστές αλλά και ανατροπές που διαμορφώνουν το τοπίο της prime time.

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα, προσφέροντας μια καθαρή εικόνα για το ποια προγράμματα κέρδισαν τη μάχη της τηλεθέασης και πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη της ημέρας, σύμφωνα με τις πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις.

Γενικό Σύνολο

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό Άγιος Έρωτας 21,7% Γη της Ελιάς 16,6% Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι 15,4% First Dates 8,9% The Floor 8,5% Don’t Forget the Lyrics 8% Το παιδί 2,7% Real View 2,5% Στην πίεση 2,1%

Δυναμικό Κοινό