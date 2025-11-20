Τηλεθέαση (19/11): Ανακατατάξεις στην πρωινή ζώνη

Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση πρωινή ζώνη

Οι πρωινές εκπομπές της ημέρας κατέγραψαν σημαντικές διαφοροποιήσεις τόσο στο Δυναμικό Κοινό όσο και στο Γενικό Σύνολο, με αρκετές ανακατατάξεις στην κορυφή της τηλεθέασης, σύμφωνα με τις πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις.

Το Buongiorno και η Super Κατερίνα συνέχισαν να ξεχωρίζουν στο Δυναμικό Κοινό, ενώ στο Γενικό Σύνολο οι Αταίριαστοι ανέβηκαν στην πρώτη θέση.

Δείτε αναλυτικά τις επιδόσεις όλων των εκπομπών στους παρακάτω πίνακες.

Γενικό Σύνολο

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό
Αταίριαστοι 14,3%
Buongiorno 13,6%
Super Κατερίνα 13%
Το Πρωινό 11,4%
10 παντού 8,6%
Breakfast@star 6%
Πρωίαν σε είδον 3,6%

Δυναμικό Κοινό

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό
Buongiorno 15,4%
Super Κατερίνα 14,7%
Το Πρωινό 9,2%
Breakfast@star 7,4%
Αταίριαστοι 5,8%
Πρωίαν σε είδον 4,6%
10 παντού 3,3%

