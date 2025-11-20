Φάμελλος στον Realfm 97,8: Ο κ. Ξυλούρης όφειλε να είναι στην εξεταστική – Είναι μια έμμεση παραδοχή εμπλοκής

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8, δήλωσε ότι «ο κ. Ξυλούρης μετά την πρόσκλησή του, αρνείται με ένα υπόμνημα που θέλω να σας πω ότι τον ενοχοποιεί».

«Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Είναι μια έμμεση παραδοχή εμπλοκής και δημιουργεί ένα σοβαρό πολιτικό θέμα» σημείωσε.

«Όφειλε να είναι στην εξεταστική, δημιουργεί πολλά ερωτήματα και παραβάσεις, θεωρώ. Κρατώ μια επιφύλαξη για τη βίαιη προσαγωγή μέχρι να τοποθετηθεί και η νομική υπηρεσία της Βουλής» ανέφερε.