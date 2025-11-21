Σαντορίνη: Συνελήφθη 48χρονος εμπλεκόμενος σε μεγάλο κύκλωμα πειρατείας – Δικογραφία και για άλλους 68

Enikos Newsroom

κοινωνία

τηλεόραση
Photo by Glenn Carstens-Peters on Unsplash

Συνελήφθη την Τετάρτη (19/11), στη Σαντορίνη, 48χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των συνδρομητικών υπηρεσιών και την πνευματική ιδιοκτησία, κατ΄εξακολούθηση.

Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος -68- ατόμων – τελικών χρηστών, για παράβαση της νομοθεσίας για την πνευματική ιδιοκτησία.

Προηγήθηκε σχετική καταγγελία, η οποία τέθηκε υπόψη της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής απ’ όπου παραγγέλθηκε η διενέργεια των απαραίτητων προανακριτικών και ειδικών ανακριτικών πράξεων με στόχο τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και τη βεβαίωση τέλεσης αδικημάτων.

Από την ενδελεχή έρευνα που πραγματοποιήθηκε, κατόπιν συνδυαστικής ανάλυσης των δεδομένων που συλλέχθηκαν, προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος διέθετε προς πώληση παράνομο εξοπλισμό για τη θέαση συνδρομητικού και άλλου οπτικοακουστικού υλικού, έναντι αμοιβής.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος, για τον συντονισμό και διαχείριση της παροχής παράνομων συνδρομητικών υπηρεσιών, είχε απευθείας πρόσβαση σε πλατφόρμα «panel» διαχείρισης παράνομων συνδρομών, παρέχοντας παράλληλα στους «πελάτες» του διά ζώσης ή εξ’ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη.

Για τις «υπηρεσίες» του, λάμβανε αντίστοιχα παράνομες συνδρομές, αξίας -50- ευρώ για -3- μήνες ή -100- ευρώ για -6- μήνες, ζημιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο εταιρείες παροχής συνδρομητικού περιεχομένου.

Από τις έρευνες που πραγματοποίησε κλιμάκιο αστυνομικών της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος στην οικία του κατηγορούμενου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • συσκευή IPTV, η οποία είχε τροποποιηθεί και τη στιγμή της έρευνας έδινε τη δυνατότητα παράνομης θέασης -μεταξύ άλλων- συνδρομητικών καναλιών δύο εταιρειών, χωρίς νόμιμη συνδρομή,
  • φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,
  • mini disk,
  • συσκευή κινητής τηλεφωνίας και
  • το χρηματικό ποσό των -4.820- ευρώ.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η δικογραφία τακτικής διαδικασίας που σχηματίστηκε σε βάρος των τελικών χρηστών υποβλήθηκε αρμοδίως.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, προβλέπονται πλέον ποινικές και διοικητικές κυρώσεις και σε βάρος των τελικών χρηστών-πελατών για τη χρήση παράνομου περιεχομένου που εμπίπτει στη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε μόσχευμα για το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια – Το μήνυμα του Υφυπουργού Υγείας

Σε ζωντανή μετάδοση σωτήρια επέμβαση για εγκεφαλικά

Από σήμερα στο Gov.gr Wallet η ψηφιακή εικόνα ιδιόκτητου ακινήτου – Όλες οι λεπτομέρειες

ΟΟΣΑ: Μόνιμο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής των Φορολογικών Διοικήσεων του Οργανισμού η ΑΑΔΕ

Τα παλιότερα Google Pixel μόλις απέκτησαν ενημερωμένο πίνακα κατάστασης συσκευής

Τεστ προσωπικότητας: Το καλάθι για πικνίκ που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν ζείτε το όνειρό σας
περισσότερα
15:35 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Νέος Κόσμος: Στη φυλακή ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο – «Δεν σκότωσα κανέναν»

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρο...
15:31 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία: Μήνυμα από το 112 και στη Θεσπρωτία

Μήνυμα και στη Θεσπρωτία εστάλη πριν από λίγο μέσω του 112, λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει τ...
15:24 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 και στην Πρέβεζα

Ήχησε το 112 και στην Πρέβεζα, λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την Δυτική Ελλάδα. «Ενεργοποίη...
15:10 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία: Μήνυμα από το 112 και για τα Τζουμέρκα – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη λόγω της κακοκαιρίας και στα Τζουμέρκα. «Ενεργοποίηση. Λόγω έντονων...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα