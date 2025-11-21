Τηλεθέαση (20/11): Η μάχη των πρωινών ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών – Ποιοι ξεχώρισαν

Enikos Newsroom

Media

πρωινή ζώνη τηλεθέαση

Η πρωινή ζώνη σημείωσε για ακόμη μία φορά έντονο ανταγωνισμό, με τις εκπομπές να διεκδικούν το ενδιαφέρον του κοινού τόσο στο Δυναμικό Κοινό όσο και στο Γενικό Σύνολο.

Τηλεθέαση (20/11): Η prime time σε αριθμούς – Ποιες σειρές κέρδισαν το κοινό

Οι εκπομπές «Super Κατερίνα» και «Το Πρωινό» κινήθηκαν σε υψηλές πτήσεις, ενώ οι ενημερωτικές εκπομπές κατέγραψαν σημαντική άνοδο, διαμορφώνοντας ένα ξεκάθαρο αλλά και άκρως ενδιαφέρον τοπίο.

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται αναλυτικά τα ποσοστά τηλεθέασης, αποτυπώνοντας τη μάχη που δόθηκε χθες στα πρωινά πλατό και τις εκπομπές που κατάφεραν να ξεχωρίσουν στις προτιμήσεις των τηλεθεατών.

Γενικό Σύνολο

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό
Αταίριαστοι 15,3%
Το Πρωινό 15%
Super Κατερίνα 13,8%
Buongiorno 11,3%
10 παντού 10,3%
Breakfast@star 5,8%
Πρωίαν σε είδον 4,1%

Δυναμικό Κοινό

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό
Super Κατερίνα 16,5%
Το Πρωινό 11%
Πρωίαν σε είδον 8,3%
Buongiorno 8,2%
Αταίριαστοι 6,1%
Breakfast@star 5,6%
10 παντού 4,4%

15:19 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

