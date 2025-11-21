Μελίνα Ασλανίδου: Στο παρελθόν έχω οδηγήσει και εγώ με 1-2 ποτά – Καλύτερα να με έπιαναν τότε

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» στον ALPHA με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή έκανε η Μελίνα Ασλανίδου.

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στις παραβιάσεις του ΚΟΚ τις οποίες και πράττουν άνθρωποι της showbiz αποκαλύπτοντας πως και η ίδια στο παρελθόν έχει οδηγήσει υπό την επήρεια αλκοόλ.

«Δεν είναι θέμα εικόνας, αν συλληφθεί κάποιος χωρίς δίπλωμα ή υπό την επήρεια αλκοόλ. Είναι θέμα συνείδησης. Δεν είναι θέμα δημόσιου προσώπου αλλά ανθρώπου γενικά. Είτε είναι δημόσιο είτε δεν είναι, το ίδιο και το αυτό είναι. Κάνει κακό στον εαυτό του άμα το κάνει αυτό» υποστήριξε η Μελίνα Ασλανίδου.

«Θα πω στο παρελθόν ότι είχα οδηγήσει και εγώ υπό την επήρεια αλκοόλ, με ένα δυο ποτά. Ξέρεις πόσο το έχω μετανιώσει; Καλύτερα να με έπιαναν και να μου έβαζαν πρόστιμο για να μην το ξανακάνω ποτέ στη ζωή μου. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Να με έπιαναν. Χτύπα ξύλο, δόξα τω Θεώ, δεν μου έχει συμβεί κάτι αλλά αν μου συνέβαινε; Δεν θα χτυπούσα μετά το κεφάλι μου στον τοίχο;» πρόσθεσε η δημοφιλής τραγουδίστρια.

Δείτε το βίντεο: