Δήμητρα Ματσούκα: «Δεν είμαι ροκ φυσιογνωμία, ούτε παραβατική, είμαι αμελής» – Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη σύλληψή της

«Τέλος καλό, όλα καλά. Υπέστην τις συνέπειες των πράξεών μου και είμαι έτοιμη να το αντιμετωπίσω» είπε η Δήμητρα Ματσούκα σχετικά με τη σύλληψή της.

Η ηθοποιός υποστήριξε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» το ΑΝΤ1 με τον Γιώργο Λιάγκα ότι «ήταν μια σειρά κακών χειρισμών δικών μου, αλλά και παρατυπίας. Την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου μου είχαν πάρει τις πινακίδες για παράνομη στάθμευση ερχόμενη στο θέατρο. Την Τρίτη πλήρωσα την κλήση και πήγα να πάρω το αυτοκίνητο να το πάω σπίτι μου. Είχα πιει δύο ποτά και με έδειξε το αλκοτέστ παραπάνω από το όριο, στη χαμηλή κλίμακα και πήγαινα με περισσότερα από 50 χλμ. στην Ποσειδώνος».

Η Δήμητρα Ματσούκα είπε ακόμη ότι «πρέπει να ευχαριστήσω τους ανθρώπους της Τροχαίας γιατί φέρθηκαν πολύ επαγγελματικά και με πολλή ευγένεια. Με αντιμετώπισαν όπως κάθε Έλληνα πολίτη».

«Το δημοσιογραφικό κομμάτι είναι ανθρωποφαγικό και υπερβολικό» πρόσθεσε και υπογράμμισε ότι «όταν έφτασα στην Ευελπίδων και είδα τόσες κάμερες, έπαθα μια μικρή κρίση πανικού».

Η ίδια αποκάλυψε ότι ο πρώτος άνθρωπος που πήρε τηλέφωνο ήταν ο σύζυγός της, Πέτρος Κόκκαλης

Σε άλλο σημείο είπε ότι «δεν είμαι ροκ φυσιογνωμία, ούτε παραβατική. Είμαι αμελής- θα μπορούσα να έχω πάρει το δίπλωμα μέσα στις 10 ημέρες που μεσολάβησαν- και είμαι αναβλητική».

Δείτε το βίντεο: