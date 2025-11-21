Δήμητρα Ματσούκα: «Δεν είμαι ροκ φυσιογνωμία, ούτε παραβατική, είμαι αμελής» – Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη σύλληψή της

Εύη Κατσώλη

lifestyle

Ματσούκα

«Τέλος καλό, όλα καλά. Υπέστην τις συνέπειες των πράξεών μου και είμαι έτοιμη να το αντιμετωπίσω» είπε η Δήμητρα Ματσούκα σχετικά με τη σύλληψή της.

Η ηθοποιός υποστήριξε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» το ΑΝΤ1 με τον Γιώργο Λιάγκα ότι «ήταν μια σειρά κακών χειρισμών δικών μου, αλλά και παρατυπίας. Την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου μου είχαν πάρει τις πινακίδες για παράνομη στάθμευση ερχόμενη στο θέατρο. Την Τρίτη πλήρωσα την κλήση και πήγα να πάρω το αυτοκίνητο να το πάω σπίτι μου. Είχα πιει δύο ποτά και με έδειξε το αλκοτέστ παραπάνω από το όριο, στη χαμηλή κλίμακα και πήγαινα με περισσότερα από 50 χλμ. στην Ποσειδώνος».

Η Δήμητρα Ματσούκα είπε ακόμη ότι «πρέπει να ευχαριστήσω τους ανθρώπους της Τροχαίας γιατί φέρθηκαν πολύ επαγγελματικά και με πολλή ευγένεια. Με αντιμετώπισαν όπως κάθε Έλληνα πολίτη».

«Το δημοσιογραφικό κομμάτι είναι ανθρωποφαγικό και υπερβολικό» πρόσθεσε και υπογράμμισε ότι «όταν έφτασα στην Ευελπίδων και είδα τόσες κάμερες, έπαθα μια μικρή κρίση πανικού».

Η ίδια αποκάλυψε ότι ο πρώτος άνθρωπος που πήρε τηλέφωνο ήταν ο σύζυγός της, Πέτρος Κόκκαλης

Σε άλλο σημείο είπε ότι «δεν είμαι ροκ φυσιογνωμία, ούτε παραβατική. Είμαι αμελής- θα μπορούσα να έχω πάρει το δίπλωμα μέσα στις 10 ημέρες που μεσολάβησαν- και είμαι αναβλητική».

Δείτε το βίντεο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε μόσχευμα για το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια – Το μήνυμα του Υφυπουργού Υγείας

Σε ζωντανή μετάδοση σωτήρια επέμβαση για εγκεφαλικά

ΟΟΣΑ: Μόνιμο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής των Φορολογικών Διοικήσεων του Οργανισμού η ΑΑΔΕ

Δημόσιο: Έρχονται νέες προσλήψεις- Όλες οι λεπτομέρειες

Τα παλιότερα Google Pixel μόλις απέκτησαν ενημερωμένο πίνακα κατάστασης συσκευής

Τεστ προσωπικότητας: Το καλάθι για πικνίκ που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν ζείτε το όνειρό σας
περισσότερα
13:53 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Ξέσπασε σε κλάματα η Βικτώρια Καρύδα: «Διαλύθηκα, σταμάτησα να τρώω, έχασα 9 κιλά σε μία εβδομάδα»

Για την απώλεια της μητέρας της αλλά και τη δολοφονία του συζύγου της, Γιάννη Μακρή μίλησε μετ...
11:30 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Φωτεινή Ντεμίρη: «Είναι πολύ σημαντικό όταν σου συμβαίνει κάτι δύσκολο, να μπορείς να το αποδέχεσαι»

Η Φωτεινή Ντεμίρη παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Νωρίς Νωρίς» με τον Κρατερό ...
10:40 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Γλυκερία: «Ενώ τραγουδούσα, πληροφορήθηκα ότι πέθανε ο πατέρας μου – Ήταν η πιο δύσκολη στιγμή στη ζωή μου»

Η Γλυκερία μίλησε για τη δύσκολη στιγμή πάνω στη σκηνή που ενημερώθηκε ότι πέθανε ο πατέρας τη...
10:21 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Μελίνα Ασλανίδου: Στο παρελθόν έχω οδηγήσει και εγώ με 1-2 ποτά – Καλύτερα να με έπιαναν τότε

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» στον ALPHA με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή έκανε η Μελ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα