Ίαν Στρατής: Η συγκινητική εξομολόγηση για την κόρη του – «Είναι μια φανταστική εμπειρία, σχεδόν κλαίω κάθε μέρα»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μαίρη Συνατσάκη Ίαν Στρατής
Φωτογραφία: Instagram/mairiboo

Μία συνέντευξη στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά έδωσε ο Ίαν Στρατής, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης (27/11). Στη διάρκεια αυτής, ο γνωστός καλλιτέχνης μίλησε με συγκινητικό τρόπο για την κόρη του, Ολίβια, την οποία έχει αποκτήσει με την Μαίρη Συνατσάκη. Υπενθυμίζεται ότι το παιδί του αγαπημένου ζευγαριού γεννήθηκε τον Δεκέμβρη του 2022, και σε λίγες ημέρες θα γίνει τριών ετών.

Αναφερόμενος στην οικογένεια που έχει δημιουργήσει με την Μαίρη Συνατσάκη, ο Ίαν Στρατής εξομολογήθηκε πως: «Όταν προσπαθείς να περιγράψεις αυτά τα πράγματα, ακούγονται τόσο λίγα και θες να πεις τόσα πολλά, αλλά πραγματικά δεν μπορώ να περιγράψω ακριβώς πώς το νιώθω.

Είναι μια φανταστική εμπειρία. Σχεδόν κλαίω κάθε μέρα, κάθε φορά που σκέφτομαι το πόσο μεγαλώνει! Προχθές έκανε κακά στη λεκάνη και σκουπίστηκε μόνη της και με έπιασαν τα κλάματα. Είναι πολύ λογικό. Περισσότερη αδυναμία έχει στην Μαίρη».

Σε ερώτηση για το αν τον ενοχλούν τα δημοσιεύματα που βγαίνουν κατά καιρούς και μιλάνε για την ονοματοδοσία ή για το γεγονός πως δεν έχουν κάνει γάμο ακόμα, ο καλλιτέχνης απάντησε: «Όχι! Δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι θα πει ο κόσμος για μένα. Εγώ θα κάνω αυτό που θέλω, αυτό που πιστεύουμε. Πιστεύουμε ότι έχουμε κάνει καλές επιλογές και θα δούμε στο μέλλον!».

