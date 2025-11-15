Μαίρη Συνατσάκη: Το τρυφερό βίντεο που δημοσίευσε με την σχεδόν τριών ετών κόρη της – «Είναι ό,τι πιο υπέροχο…»

Σε λιγότερο από ένα μήνα, η κόρη της Μαίρης Συνατσάκη και του Ίαν Στρατή θα γίνει τριών ετών. Η μικρή Ολίβια γεννήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου του 2022 και έγινε αμέσως το κέντρο του κόσμου των γονιών της. Η καλλιτέχνις και επιχειρηματίας, μοιράζεται συχνά στιγμιότυπα από το δικό της ταξίδι στη μητρότητα, μέσα από το προφίλ της στο Instagram. Πριν από λίγες ώρες ανέβασε το πιο όμορφο βίντεο, στο οποίο πρωταγωνιστεί το παιδί της φυσικά.

Στην τρυφερή ανάρτηση, βλέπουμε την Μαίρη Συνατσάκη ξαπλωμένη δίπλα στην κόρη της, η οποία μόλις έχει ξυπνήσει και λέει την πρώτη της φράση γι’ αυτή την ημέρα.

«Έχω αρχίσει να βγάζω βίντεο την πρώτη φράση που λέει όταν ξυπνάει. Γιατί είναι ό,τι πιο υπέροχο η πρώτη σκεψούλα της για την ημέρα. Σήμερα, στις 07:18, είπε: “Με την πρώτη ευκαιρία θα πάμε στη Σαρωνίδα”».