Μαίρη Συνατσάκη για Κατερίνα Καινούργιου: «Ήταν συγκεκριμένο το σκηνικό, είχα αισθανθεί πολύ άσχημα με κάτι που συνέβη τότε»

Τον περασμένο Απρίλιο η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από την εκπομπή της είχε αποκαλύψει πως η Μαίρη Συνατσάκη την έχει κάνει unfollow στο Instagram και πρόσθεσε πως όταν το ανακάλυψε την έκανε και εκείνη. Μάλιστα, η παρουσιάστρια είχε αναφέρει πως δεν γνωρίζει τον λόγο που η συνάδελφός της και δημιουργός περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είχε προχωρήσει σε αυτή την κίνηση.

Η κάμερα της εκπομπής της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου συνάντησε την Μαίρη Συνατσάκη σε έξοδό της και την ρώτησε για το συγκεκριμένο θέμα.

Η παρουσιάστρια, επιχειρηματίας και δημιουργός περιεχομένου στα social media, εξήγησε ότι: «Δεν έχω follow σε αυτή την φάση την Κατερίνα Καινούργιου. Αλλά ήταν πολύ συγκεκριμένο το σκηνικό που δημιούργησε αυτό.

Ποτέ δεν ήμασταν φίλες. Είχα αισθανθεί πολύ άσχημα με κάτι που συνέβη τότε και είπα: “Γιατί τώρα; Δεν θέλω!”».

Υπενθυμίζεται ότι η Κατερίνα Καινούργιου είχε πει πως: «Δεν ξέρω τι ανεβάζει στο Instagram, με έχει κάνει unfollow και την έκανα και εγώ».

«Δεν ξέρω γιατί με έκανε unfollow. Ο καθένας… Περί ορέξεως κολοκυθόπιτα», είχε προσθέσει η παρουσιάστρια.

01:00 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

