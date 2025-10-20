Μαρίλια Μητρούση: «Ένας λόγος που δεν ήθελα να ασχοληθώ με την υποκριτική ήταν το κομμάτι της σύγκρισης με τους γονείς μου»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μαρίλια Μητρούση
Φωτογραφία: Instagram/marilia_mitrousi

Η Μαρίλια Μητρούση και ο Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, τους οποίους φέτος απολαμβάνουμε στην επιτυχημένη σειρά του ALPHA «Να μ’ αγαπάς», το πρωί της Δευτέρας (20/10) κάθισαν στον καναπέ της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου.

Μεταξύ άλλων, η Μαρίλια Μητρούση αναφέρθηκε και στα σχόλια που έχει δεχτεί, επειδή κάνει το ίδιο επάγγελμα με τους γονείς της, σημειώνοντας πως το κομμάτι της σύγκρισης με εκείνους, ήταν ένας από τους λόγους που δεν ήθελε να ασχοληθεί με την υποκριτική.

Υπενθυμίζεται ότι γονείς της Μαρίλιας Μητρούση, είναι οι επιτυχημένοι καλλιτέχνες Ρουμπίνη Βασιλακοπούλου και Μιχάλης Μητρούσης.

Μιλώντας για τους γονείς της, η Μαρίλια Μητρούση είπε ότι: «Ένας λόγος που δεν ήθελα να ασχοληθώ με την υποκριτική ήταν το κομμάτι της σύγκρισης, γιατί το βιώνω και τώρα. Το βιώνω και στο TikTok γιατί είμαι ενεργή στα social media. Υπάρχει μια αδηφαγία και στο Instagram και στο TikTok. Ο καθένας λέει τη γνώμη του όπως θέλει, χωρίς τακτ, χωρίς ευγένεια, υπάρχει αυτό, υπάρχουν και τα θετικά σχόλια!».

Επιπλέον, εξήγησε πως: «Αλλά ξέρεις, έχω χρεωθεί πολύ ότι “σιγά μην δεν έπαιζε αυτή στην τηλεόραση που ο μπαμπάς της και η μαμά της είναι αυτό”. Είναι τόσο ψέματα γιατί όλο αυτό το έχω κάνει με πάρα πολύ προσωπικό αγώνα, με χιλιάδες κάστινγκ, με απορρίψεις και τα έχω καταφέρει πολύ μόνη μου! Πλέον που είμαι εδώ και έχουν περάσει τα χρόνια, λέω ευτυχώς που δεν άφησα το “άγχος” μου ότι θα γίνεται αυτό, που γίνεται, να με κρατήσει πίσω από κάτι που αγαπώ πολύ».

