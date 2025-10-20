Θανάσης Βισκαδουράκης: «Κοιτούσα κάθε μέρα να έχω καθαρή τη συνείδησή μου…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Θανάσης Βισκαδουράκης
Φωτογραφία: Instagram/studio4_ert

Καλεσμένος στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου ήταν το πρωί της Δευτέρας (20/10) ο Θανάσης Βισκαδουράκης. Ο ταλαντούχος ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, αναφέρθηκε στο επάγγελμά του, δηλώνοντας πως ήρθε κατά λάθος στη ζωή του. Επιπλέον, ο καλλιτέχνης τόνισε το πόσο σημαντικό είναι για εκείνον το να έχει καθαρή την συνείδησή του, σημειώνοντας πως: «Καλύτερα να αδικείς εμένα, παρά να αδικήσω εγώ εσένα».

«Καταρχήν θα έλεγα ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Θεό, γιατί κάνω ένα επάγγελμα που μου ήρθε κατά λάθος στη ζωή και το αγάπησα. Δεν ήθελα να γίνω ηθοποιός. Δεν ξέρω τι ήθελα να γίνω.

Απλώς άφησα την ζωή μου να πάει, όπως τα πάει η ζωή. Μου έφερε ένα ωραίο επάγγελμα που έχει και τα συμπαρομαρτούντα αυτή η δουλειά, ότι και σε αγαπάει ο κόσμος και δώρα από τον κόσμο και ομορφαίνει και η μέρα σου και ακούς και ωραία λόγια.

Όπως είπες τώρα, είμαι ένα καλό παιδί. Αγωνίστηκα και πρέπει να αγωνιζόμαστε για να είμαστε καλά παιδιά», είπε στην αρχή ο Θανάσης Βισκαδουράκης.

Όταν η Κατερίνα Καινούργιου σημείωσε ότι ο ηθοποιός έχει βοηθήσει πολύ κόσμο, εκείνος απάντησε: «Δεν έχω πάρει ευχαριστώ. Δεν με νοιάζει κιόλας, γιατί δεν κοιτούσα τη φήμη μου.

Κοιτούσα κάθε μέρα να έχω καθαρή τη συνείδησή μου. Δηλαδή να μπορώ να ξαπλώσω στο κρεβάτι το βράδυ για να κοιμηθώ, και να μην σε έχω πειράξει, να μην σου έχω κάνει κακό. Καλύτερα να αδικείς εμένα, παρά να αδικήσω εγώ εσένα. Εκεί θα ήταν η ζωή μου μαύρη».

