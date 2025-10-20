Νένα Χρονοπούλου: Ανακοίνωσε δημόσια ότι έκανε λίφτινγκ

Enikos Newsroom

lifestyle

Νένα Χρονοπούλου

Η Νένα Χρονοπούλου αποκάλυψε την μεγάλη αλλαγή που έκανε στην εξωτερική της εμφάνιση και συγκεκριμένα στο πρόσωπό της.

Η ηθοποιός έκανε λίφτινγκ, και την αποκάλυψη την έκανε η ίδια με μια ανάρτηση στο προσωπικό της προφίλ στο Facebook, ανεβάζοντας ακόμη και φωτογραφία με το εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

«Μόνο εσύ χαρίζεις φρεσκάδα, λάμψη και νιότη χωρίς παραμόρφωση! Ευχαριστώ για το χρόνο που γύρισες πίσω για εμένα! Πώς το είπαμε αγαπημένε μου; Deep plane face lift !!! Και κάπως έτσι τα φίλτρα έγιναν παρελθόν !!! Ποιος είπε πως η παραμόρφωση είναι η μόνη διαδρομή για τη φροντίδα μας !!!» έγραψε η Νένα Χρονοπούλου στην ανάρτησή της.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ανεύρυσμα αορτής: 10 συνήθειες που μπορεί να το προκαλέσουν, σύμφωνα με καρδιολόγο

Το σύμπτωμα στο στομάχι που μπορεί να συνδέεται με τον αυτισμό, σύμφωνα με νέα μελέτη

“Έκρηξη” στις ψηφιακές απάτες: Ποιες είναι οι πιο διαδεδομένες και τι πρέπει να κάνετε

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ξεπέρασε τα επίπεδα των 2.000 μονάδων ο Γενικός Δείκτης

Τι σημαίνει η φράση «όμοιος ομοίω αεί πελάζει» και από πού προέρχεται

Αλγόριθμος ποσοτικοποιεί με ακρίβεια τη ροή πληροφορίας σε πολύπλοκα δίκτυα
περισσότερα
08:22 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Ιωάννης Παπαπέτρου – Ναυσικά Νικοδήμου: Ο πελαργός έρχεται

Ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας Ιωάννης Παπαπέτρου και η σύντροφός του Ναυσικά Νικοδήμου παντ...
07:45 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Γιατί η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός «φεύγουν» από την Ελλάδα

Στην περιοδεία του στις ΗΠΑ θα ακολουθήσει τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Αργυρό, η Αλεξάνδρα Νίκ...
02:45 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Ιωάννα Πηλιχού για Πέτρο Φιλιππίδη: «Αν κάποιος όντως φοβάται κάτι αποφεύγει να εκθέσει τον εαυτό του στον φόβο»

Με αφορμή την παράσταση στην οποία και πρωταγωνιστεί για δεύτερη σεζόν, η Ιωάννα Πηλιχού παραχ...
00:15 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Παναγιώτα Βλαντή: «Ήταν πολύ κακό για μένα – Με πείραξε γιατί είχε να κάνει με έναν άνθρωπο»

Μια εναλλακτική συνέντευξη έδωσε η Παναγιώτα Βλαντή, αυτή την εβδομάδα, στο κανάλι House of NK...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης