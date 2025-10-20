Νένα Χρονοπούλου: Ανακοίνωσε δημόσια ότι έκανε λίφτινγκ

Η Νένα Χρονοπούλου αποκάλυψε την μεγάλη αλλαγή που έκανε στην εξωτερική της εμφάνιση και συγκεκριμένα στο πρόσωπό της.

Η ηθοποιός έκανε λίφτινγκ, και την αποκάλυψη την έκανε η ίδια με μια ανάρτηση στο προσωπικό της προφίλ στο Facebook, ανεβάζοντας ακόμη και φωτογραφία με το εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

«Μόνο εσύ χαρίζεις φρεσκάδα, λάμψη και νιότη χωρίς παραμόρφωση! Ευχαριστώ για το χρόνο που γύρισες πίσω για εμένα! Πώς το είπαμε αγαπημένε μου; Deep plane face lift !!! Και κάπως έτσι τα φίλτρα έγιναν παρελθόν !!! Ποιος είπε πως η παραμόρφωση είναι η μόνη διαδρομή για τη φροντίδα μας !!!» έγραψε η Νένα Χρονοπούλου στην ανάρτησή της.