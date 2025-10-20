Λούβρο: Κλειστό παραμένει το μουσείο και σήμερα μετά τη «ληστεία του αιώνα»

Το Μουσείο του Λούβρου, το οποίο ανακοίνωσε την επαναλειτουργία του νωρίς σήμερα το πρωί (20/10), την επόμενη μέρα από την «ληστεία του αιώνα» κατά την οποία κλάπηκαν πολλά «ανεκτίμητα» κοσμήματα, τελικά θα παραμείνει κλειστό.

Το μεγαλύτερο μουσείο στον κόσμο δεν πρόκειται τελικά να ανοίξει ξανά τις πόρτες του. Την επόμενη μέρα από τη ληστεία στο Λούβρο, το γραφείο Τύπου του μουσείου ανακοίνωσε στο BFMTV τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου ότι θα ανοίξει ξανά για το κοινό στις 9 π.μ.

Το Λούβρο ανέφερε, ωστόσο, ότι ορισμένα «μέρη του δεν είναι προσβάσιμα στο κοινό σήμερα», χωρίς να διευκρινίζει ποια είναι αυτά.

Τελικά, γύρω στις 10 π.μ., το Λούβρο ανακοίνωσε ότι οι πόρτες του μουσείου με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στον κόσμο θα παρέμεναν κλειστές για όλη την ημέρα.

Η Πινακοθήκη Απόλλων στοχοποιήθηκε

Η Πινακοθήκη Απόλλων, που έγινε στόχος διαρρηκτών την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, οι οποίοι έκλεψαν πολλά ανεκτίμητα κοσμήματα, στεγάζει την περίφημη συλλογή κοσμημάτων που ανήκαν στη βασιλική οικογένεια.

Η Πινακοθήκη Απόλλων φιλοξενεί στην οροφή της αρκετούς πίνακες σπουδαίων καλλιτεχνών, καθώς και τη Βασιλική Συλλογή Πολύτιμων Λίθων και τα Διαμάντια του Στέμματος. Συνολικά, κλάπηκαν οκτώ κοσμήματα «ανεκτίμητης πολιτιστικής αξίας» .

Ο Εμανουέλ Μακρόν διαβεβαιώνει ότι τα έργα θα βρεθούν και ότι «οι δράστες θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη». Προσθέτει: «Γίνονται τα πάντα, παντού, για να επιτευχθεί αυτό, υπό την ηγεσία της εισαγγελίας του Παρισιού».