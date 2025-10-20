Ληστεία στο Λούβρο: «Αποτύχαμε» λέει ο υπουργός Δικαιοσύνης μετά την κλοπή των κοσμημάτων του Στέμματος – Το μουσείο ανοίγει ξανά για το κοινό

Οι αρχές «απέτυχαν» μη αποτρέποντας την κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο και την κλοπή οκτώ κοσμημάτων του στέμματος, ενώ στέλνει «μια πολύ αρνητική εικόνα για τη Γαλλία», δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλντ Νταρμανέν στο France Inter.

«Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι αποτύχαμε», είπε ο υπουργός, «επειδή εγκληματίες κατάφεραν να βάλουν ένα φορτηγό με ανελκυστήρα εμπορευμάτων στον δημόσιο αυτοκινητόδρομο, «να το σηκώσουν και μέσα σε λίγα λεπτά για να ανακτήσουν ανεκτίμητα κοσμήματα και να δώσουν μια αξιοθρήνητη εικόνα της Γαλλίας» σημείωσε.

Το μουσείο ανοίγει ξανά για το κοινό σήμερα το πρωί, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Η ανάβαση έγινε στη μέση του δρόμου, χρησιμοποιώντας μια συνηθισμένη ηλεκτρική σκάλα μετακίνησης που βρισκόταν στην πλευρά του Σηκουάνα, στην οδό Quai François-Mitterrand. Οι διαρρήκτες είχαν χρόνο να σπάσουν μια μπαλκονόπορτα και στη συνέχεια να σπάσουν δύο προθήκες υψηλής ασφαλείας για να κλέψουν «οκτώ αντικείμενα ανεκτίμητης πολιτιστικής αξίας», σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού που δημοσιεύθηκε την Κυριακή. Πριν επιστρέψουν στο ίδιο μονοπάτι και δραπετεύσουν με ένα σκούτερ.

Κλάπηκαν οκτώ κοσμήματα, συμπεριλαμβανομένης της τιάρας της αυτοκράτειρας Ευγενίας και δύο κολιέ.