Λούβρο: Το χρονικό της πιο τολμηρής ληστείας μετά το 1911 – Οι αρχές δεν αποκλείουν «παραγγελία» από συλλέκτη

Μια θεαματική ληστεία που θυμίζει σκηνές κινηματογραφικής ταινίας εκτυλίχθηκε το πρωί της Κυριακής στο Παρίσι, όταν τέσσερις κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο Μουσείο του Λούβρου και άρπαξαν ανεκτίμητα κοσμήματα της γαλλικής βασιλικής συλλογής, προκαλώντας διεθνές σοκ και έντονες αντιδράσεις για την ασφάλεια των μουσείων της Γαλλίας.

Οι «Φαντομάδες» ληστές, φορώντας μπαλακλάβες, όπως μεταδίδει το Reuters, χρησιμοποίησαν γερανό για να σπάσουν ένα παράθυρο του επάνω ορόφου του Λούβρου και να μπουν στο μουσείο, το οποίο, σύμφωνα με τη Le Monde, είχε ανοίξει για το κοινό μόλις τριάντα λεπτά νωρίτερα, γύρω στις 9:30 το πρωί της Κυριακής 19 Οκτωβρίου.

Κινηματογραφική ληστεία

Το κουαρτέτο ληστών, προετοιμασμένο με εντυπωσιακή ακρίβεια, κατευθύνθηκε προς τη Γκαλερί του Απόλλωνα, όπου εκτίθενται, μεταξύ άλλων, τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος.

Η ληστεία διήρκεσε μόλις 7 λεπτά και φέρει, σύμφωνα με τις αρχές, τα χαρακτηριστικά οργανωμένου εγκλήματος.

Οι δράστες έσπασαν μια μπαλκονόπορτα και δύο προθήκες υψηλής ασφαλείας, απ’ όπου αφαίρεσαν «οκτώ αντικείμενα ανεκτίμητης πολιτιστικής αξίας», σύμφωνα με δελτίο Τύπου του γαλλικού Υπουργείου Πολιτισμού.

Στη συνέχεια διέφυγαν με σκούτερ από την ίδια διαδρομή.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, χρησιμοποίησαν τροχό για να ανοίξουν τις προθήκες – μια σκηνή που καταγράφηκε εν μέρει σε βίντεο κινητού τηλεφώνου και μεταδόθηκε από τα τηλεοπτικά δίκτυα. Με καλυμμένα πρόσωπα, οι ληστές άρπαξαν εννέα κομμάτια του 19ου αιώνα.

Στα πλάνα φαίνεται ένας από τους δράστες να φορά κίτρινο γιλέκο.

Les images du cambriolage du Louvre (document BFMTV) pic.twitter.com/FciPpaXTMA — BFMTV (@BFMTV) October 19, 2025



Όπως ανέφερε η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκώ, «οι ερευνητές, που έχουν επίσης πρόσβαση στα πλάνα των καμερών ασφαλείας, έχουν στην κατοχή τους ένα κίτρινο γιλέκο, το οποίο βρέθηκε από έναν πολίτη».

Τα κλοπιμαία

Οι δράστες εγκατέλειψαν την κορώνα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, κατά τη διαφυγή τους – η κατάστασή της βρίσκεται «υπό εξέταση», σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού.

«Η αξία είναι δεκάδες εκατομμύρια ευρώ – μόνο για αυτή την κορώνα. Και, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι καν το σημαντικότερο αντικείμενο», δήλωσε στο Reuters ο πρόεδρος του οίκου δημοπρασιών Drouot, Αλεξάντρ Ζικελό.

Παρ’ όλα αυτά, οκτώ κομμάτια «ανεκτίμητης πολιτιστικής αξίας» εξαφανίστηκαν. Μεταξύ αυτών, η τιάρα της Ευγενίας, η οποία περιείχε σχεδόν 2.000 διαμάντια, και το σαπφειρένιο περιδέραιο της Μαρίας-Αμελίας, τελευταίας βασίλισσας της Γαλλίας, καθώς και της Ορτάνς ντε Μπωαρναί, μητέρας του Ναπολέοντα Γ΄. Το περιδέραιο αποτελούνταν από 8 ζαφείρια και 631 διαμάντια, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Λούβρου.

Τα 8 κοσμήματα που άρπαξαν οι δράστες, σύμφωνα με το Sky News:

Την τιάρα από το σετ κοσμημάτων της βασίλισσας Μαρίας Αμαλίας και της βασίλισσας Ορτάνς

Το κολιέ από το σετ με ζαφείρια της βασίλισσας Μαρίας Αμαλίας και της βασίλισσας Ορτάνς

Ένα σκουλαρίκι από το σετ με ζαφείρια της βασίλισσας Μαρίας Αμαλίας και της βασίλισσας Ορτάνσς

Το σμαραγδένιο κολιέ από το σετ κοσμημάτων της αυτοκράτειρας Μαρίας Λουίζας

Ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με σμαράγδια από το σετ κοσμημάτων της αυτοκράτειρας Μαρίας Λουίζας

Μία καρφίτσα γνωστή ως καρφίτσα-λειψανοθήκη

Την τιάρα της αυτοκράτειρας Ευγενίας

Την καρφίτσα φιόγκος της αυτοκράτειρας Ευγενίας

Οργανωμένο έγκλημα

Η Εισαγγελέας ανέφερε ότι παραμένει μυστήριο γιατί οι ληστές δεν έκλεψαν το περίφημο διαμάντι Regent, που φυλάσσεται επίσης στη Γκαλερί του Απόλλωνα και εκτιμάται από τον οίκο Sotheby’s σε πάνω από 60 εκατομμύρια δολάρια.

«Δεν έχω καμία εξήγηση», είπε. «Μόνο όταν θα έχουν συλληφθεί και θα ανακριθούν θα μάθουμε τι είδους παραγγελία είχαν και γιατί δεν στοχοποίησαν εκείνο το σημείο».

Η Μπεκώ σημείωσε ότι «οι ερευνητές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα». Ωστόσο, πρόσθεσε ότι είναι πιθανό «η ληστεία να έγινε κατόπιν παραγγελίας κάποιου συλλέκτη -οπότε υπάρχει ελπίδα να ανακτηθούν τα αντικείμενα σε καλή κατάσταση- ή να οργανώθηκε από κλέφτες που ενδιαφέρονται αποκλειστικά για τα πολύτιμα πετράδια και τα μέταλλα».

Επεσήμανε επίσης ότι «η ξένη ανάμειξη δεν συγκαταλέγεται στις κύριες υποθέσεις».

«Εξετάζουμε την υπόθεση του οργανωμένου εγκλήματος», τόνισε, προσθέτοντας ότι μπορεί να πρόκειται «για εγκληματίες που επιδιώκουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε κοσμήματα χρήσιμα για το ξέπλυμα χρημάτων».

Και κατέληξε: «Σήμερα, οτιδήποτε μπορεί να συνδεθεί με το εμπόριο ναρκωτικών, δεδομένων των τεράστιων ποσών που αποφέρει».

Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, ανέφερε ότι η επιχείρηση εκτελέστηκε από «έμπειρους» ληστές, που μπορεί να είναι «αλλοδαποί» και «ενδεχομένως γνωστοί για παρόμοια εγκλήματα». Σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού, «χάρη στην επέμβαση των φυλάκων του μουσείου, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, αφήνοντας πίσω τον εξοπλισμό τους».

Ανησυχία για την ασφάλεια του Λούβρου

Η ληστεία αυτή είναι η πρώτη που σημειώνεται στο Λούβρο από το 1998, όταν είχε κλαπεί ένας πίνακας του Καμίλ Κορό που δεν βρέθηκε ποτέ. Επαναφέρει έτσι τις ανησυχίες για την ασφάλεια του διασημότερου μουσείου του κόσμου, το οποίο φιλοξενεί 35.000 έργα σε έκταση 73.000 τετραγωνικών μέτρων και υποδέχτηκε 8,7 εκατομμύρια επισκέπτες το 2024.

Ο ίδιος ο Νουνιές αναγνώρισε ότι τα γαλλικά μουσεία παρουσιάζουν «μεγάλη ευαλωτότητα».

Οι συναγερμοί στην εξωτερική πλευρά της γκαλερί και στις δύο προθήκες υψηλής ασφαλείας «ήταν σε λειτουργία» και «το κέντρο ασφαλείας έλαβε τα σήματα», όπως δήλωσε η Εισαγγελέας. Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει αν οι φύλακες άκουσαν τους συναγερμούς και αν αυτοί «ήχησαν πραγματικά» στην αίθουσα όπου σημειώθηκε η ληστεία.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υποσχέθηκε την Κυριακή το βράδυ μέσω της πλατφόρμας Χ πως «Θα βρούμε τα έργα και οι δράστες θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη».

Le vol commis au Louvre est une atteinte à un patrimoine que nous chérissons car il est notre Histoire. Nous retrouverons les œuvres et les auteurs seront traduits en justice. Tout est mis en œuvre, partout, pour y arriver, sous la conduite du parquet de Paris.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 19, 2025



Περίπου 60 ερευνητές της Δικαστικής Αστυνομίας του Παρισιού, από την Ταξιαρχία Καταστολής Ληστείας (BRB) και το Κεντρικό Γραφείο Καταπολέμησης της Παράνομης Διακίνησης Πολιτιστικών Αγαθών (OCBC), έχουν ήδη κινητοποιηθεί.

Η κλοπή, που φέρει τον απόηχο ιστορικών ληστειών όπως εκείνη της «Μόνα Λίζα» το 1911, αυτή προστίθεται σε μια ανησυχητική ακολουθία περιστατικών: πριν από έναν μήνα, διαρρήκτες εισέβαλαν τη νύχτα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού και άρπαξαν κιλά χρυσού. Τον Σεπτέμβριο, μουσείο στη Λιμόζ υπέστη ληστεία με ζημίες που υπολογίζονται σε 6,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έναν χρόνο πριν, στο Paray-le-Monial, χρυσά αγαλματίδια αξίας 5 εκατομμυρίων ευρώ κλάπηκαν – επτά άτομα συνελήφθησαν, αλλά τα γλυπτά δεν έχουν βρεθεί.