Ληστεία στο Λούβρο: «Ανεκτίμητα» κοσμήματα κλάπηκαν «σε 7 λεπτά» – Επαγγελματικό «χτύπημα» ακριβείας

Στο France Inter, ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ μίλησε για «μεγάλη ληστεία» στο Μουσείο του Λούβρου. Επιβεβαίωσε ότι «άτομα εισήλθαν από έξω με ένα μηχάνημα». Έκλεψαν «ανεκτίμητα κοσμήματα», είπε. Οι δράστες μπήκαν στην Πινακοθήκη Apollo για να κλέψουν κοσμήματα.

Το περιστατικό «διήρκεσε επτά λεπτά». Σύμφωνα με τον πρώην αρχηγό της αστυνομίας του Παρισιού, επρόκειτο «σαφώς για μια ομάδα που είχε ελέγξει τα πάντα από κοντά». Τα παράθυρα κόπηκαν «με αλυσοπρίονο». Ήταν «μια πολύ έμπειρη ομάδα» που «είχε κάνει αναγνώριση και έδρασε πολύ γρήγορα».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Le Parisien, ένα από τα 9 κλεμμένα κοσμήματα βρέθηκε έξω από το μουσείο. Σύμφωνα με τις αρχικές έρευνες, φαίνεται να είναι το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο είχε σπάσει.

Δείτε Live εικόνα από το σημείο

Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας για οργανωμένη κλοπή και εγκληματική συνωμοσία με σκοπό την τέλεση εγκλήματος. Η έρευνα έχει ανατεθεί στην «Ταξιαρχία Καταστολής Ληστείας της Δικαστικής Αστυνομίας (BRB) με την υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Πολιτιστικών Αγαθών (OCBC)». «Η ζημία αξιολογείται επί του παρόντος και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη», πρόσθεσε η εισαγγελία του Παρισιού.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί στο Λούβρο. «Ήταν απαραίτητο να εκκενωθεί το μουσείο (…) κυρίως για να διατηρηθούν ίχνη και στοιχεία, ώστε οι ερευνητές να μπορέσουν να εργαστούν ήρεμα», διευκρίνισε «Η εκκένωση του κοινού πραγματοποιήθηκε χωρίς απρόοπτα», εξήγησε το υπουργείο Εσωτερικών.

Πιστεύοντας ότι «δεν μπορούμε να αποτρέψουμε τα πάντα», ο υπουργός Εσωτερικών αναγνωρίζει ότι υπάρχει «μεγάλη ευπάθεια στα γαλλικά μουσεία». «Γίνονται τα πάντα για να διασφαλιστεί ότι θα βρεθούν οι δράστες το συντομότερο δυνατό και είμαι αισιόδοξος», δηλώνει. Πώς θα το κάνουν; Με «βίντεο», «διασταυρώνοντας με παρόμοιες υποθέσεις, προσπαθώντας να σφίξουν το δίχτυ», εξηγεί ο Λοράν Νουνιέζ. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είναι αδύνατο οι δράστες να είναι ξένοι.

Η Πινακοθήκη Απόλλων

Στεγάζει τη βασιλική συλλογή πολύτιμων λίθων και τα Διαμάντια του Στέμματος. Πώς μοιάζει η Πινακοθήκη Απόλλων, όπου οι εγκληματίες έκλεψαν πολλά από τα κοσμήματα που εκτίθενται;

Σε δήλωσή του στην εφημερίδα Le Parisien, ο δήμαρχος του κέντρου του Παρισιού, Ariel Weil, δήλωσε ότι ήταν «έκπληκτος» από τη ληστεία που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο Λούβρο. «Είναι ένα σοκ», είπε, προσθέτοντας ότι «αναπόφευκτα θα εγείρει ζητήματα ασφαλείας». «Είναι σαφές ότι βρισκόμαστε σε επεισόδιο του Arsène Lupin. Μέχρι τώρα ήταν σενάριο ταινίας. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι είναι φαινομενικά τόσο εύκολο να διαρρήξει κανείς το Λούβρο», τόνισε.

«Το απροσδόκητο κλείσιμο του χώρου προκαλεί ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας τάξης», συνέχισε.