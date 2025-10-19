Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ οργανώνει την αντεπίθεση, χέρι-χέρι με τον ελληνικό λαό, για να ανατρέψουμε αυτό το σάπιο κράτος

Enikos Newsroom

πολιτική

Δημήτρης Κουτσούμπας

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας παρευρέθηκε σήμερα το πρωί σε εκδήλωση της Τομεακής Οργάνωσης Δυτικών Συνοικιών της ΚΟΑ του ΚΚΕ για τα αποκαλυπτήρια προτομής του ‘Αρη Βελουχιώτη στην Πετρούπολη.

Ο Δ. Κουτσούμπας στο πλαίσιο της εκδήλωσης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Οι καθημερινές φιέστες που στήνουν ο κ. Μητσοτάκης και η κυβερνητική πλειοψηφία για να διαφημίσουν την πολιτική τους δεν μπορούν να κρύψουν τη μεγάλη ανέχεια των ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων, την ακρίβεια, τη μεγάλη φοροληστεία, τις τεράστιες ελλείψεις στη δημόσια υγεία, την πρόνοια, την παιδεία, το χαμηλό εισόδημα των μισθωτών εργαζομένων, των ελεύθερων επαγγελματιών, των αγροτών, την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί με τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ ή με τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης για την τραγωδία για το έγκλημα των Τεμπών».

«Δεν μπορούν να κρύψουν όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει με τις φυσικές καταστροφές, με την υποχρηματοδότηση, με τα αντιπλημμυρικά -αντιπυρικά έργα που δεν γίνονται. Απ’ αυτή τη σκοπιά, το ΚΚΕ είναι εδώ, “παρών”, θα καταγγέλλει και θα αποκαλύπτει αυτή την κατάσταση, γιατί σπαταλούνται σήμερα, χωρίς να υπάρχει λόγος, τεράστια δισ. ευρώ για πολεμικούς εξοπλισμούς για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, που καμιά σχέση δεν έχουν με την πραγματική άμυνα της χώρας. Το ΚΚΕ οργανώνει την αντεπίθεση, την αντίσταση ενάντια σε όλα αυτά, τα αποκαλύπτει καθημερινά στον λαό, είναι δίπλα του και χέρι χέρι προχωράμε για να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική, να ανατρέψουμε συνολικά αυτό το σάπιο κράτος, αυτό το σάπιο σύστημα», τόνισε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ξεχνάτε γιατί μπήκατε στο δωμάτιο; Βρήκαμε την επιστημονική εξήγηση

Προδιαβήτης: Δεν χρειάζεται να χάσετε λίπος για να τον αντιστρέψετε – Αρκεί να το αλλάξετε θέση

ΔΥΠΑ: Έως την Τετάρτη οι αιτήσεις για το Μητρώο Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών – Όλες οι λεπτομέρειες

e-ΕΦΚΑ: Τι αλλάζει με τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του – Το παράδειγμα της υπηρεσίας DASHBOARD

Τεστ προσωπικότητας: Επιλέξτε ένα παράθυρο για να ξεκλειδώσετε τα κρυμμένα χαρακτηριστικά του εαυτού σας

Τι σημαίνει η φράση «μέχρι τρυγός» και από πού προέρχεται
περισσότερα
10:45 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Δημόσιο: Τι προβλέπει το νέο πειθαρχικό Δίκαιο – Ποιοι κινδυνεύουν με απόλυση

Λίγους μήνες μετά την ψήφιση του νέου πειθαρχικού δικαίου για τους δημόσιους υπαλλήλους, οι αρ...
10:29 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Μητσοτάκης: Πριν από τα Χριστούγεννα η πρώτη δόση του επιδόματος θέρμανσης – Fake news της αντιπολίτευσης για το 13ωρο

Με το μέτρο του υπουργείου Ανάπτυξης για μειωμένες τιμές σε 2.000 κωδικούς προϊόντων αρχίζει τ...
10:10 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Γιώργος Μυλωνάκης: Απάντηση σε δημοσίευμα της εφημερίδας Documento – «Η συνέχεια στις δικαστικές αίθουσες»

Απάντηση σε δημοσίευμα της εφημερίδας Documento έδωσε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργο...
08:52 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν για το SAFE: Καμία συζήτηση σε θέματα εθνικού συμφέροντος – Yποδείξεις και μομφές δεν είναι αποδεκτές

«Η Ελλάδα ασκεί ενεργητική και συνεπή εξωτερική πολιτική που στηρίζεται στις οικουμενικές αξίε...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης