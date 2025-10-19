Γαλλία: Πρωτοφανής ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου – «Έκλεψαν 9 κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα»

Μια πρωτοφανής ληστεία, βγαλμένη από ταινίες του Χόλιγουντ ή τα βιβλία με τις περιπέτειες του Αρσέν Λουπέν, έγινε νωρίς το πρωί της Κυριακής (19/10) στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι.

Αρκετοί ένοπλοι φαίνεται πως εισήλθαν σε ένα από τα καλύτερα φυλασσόμενα μουσεία και κατάφεραν να διαφύγουν με κοσμήματα. Ο χώρος είναι κλειστός έπειτα από εντολή των αρχών.

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Parisien, οι εγκληματίες εισήλθαν στο εκτεταμένο κτίριο από την πρόσοψη που βλέπει στον ποταμό Σηκουάνα, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη κατασκευαστικές εργασίες.

«Χρησιμοποίησαν έναν ανελκυστήρα εμπορευμάτων για να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση στο στοχευμένο δωμάτιο στην Πινακοθήκη Απόλλων». Αφού έσπασαν παράθυρα, φέρεται να έκλεψαν «εννέα κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα και της Αυτοκράτειρας», ανέφερε η Le Parisien.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα της έρευνας, φορώντας κουκούλα, αφού έσπασαν παράθυρα, δύο άνδρες μπήκαν στο κτίριο, ενώ ένας τρίτος παρέμεινε έξω. Οι δράστες έκλεψαν εννέα κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα και της Αυτοκράτειρας: ένα κολιέ, μια καρφίτσα, μια τιάρα και άλλα. Τα αντικείμενα ήταν τοποθετημένα στις προθήκες του Ναπολέοντα και των Λίρων.

Σύμφωνα με εσωτερική πηγή στο Λούβρο, το περίφημο Regent, το μεγαλύτερο διαμάντι της συλλογής, πάνω από 140 καράτια, δεν κλάπηκε.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Ρατσίντα Ντάτι.

Un braquage a eu lieu ce matin à l’ouverture du @MuseeLouvre. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux cotés des équipes du musée et de la police. Constatations en cours. — Rachida Dati ن (@datirachida) October 19, 2025

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, οι εγκληματίες διέφυγαν με ένα TMax, κατευθυνόμενοι προς τον αυτοκινητόδρομο A6.

Πανικός στους επισκέπτες

«Η αστυνομία έτρεχε κοντά στην πυραμίδα και προσπαθούσε να μπει στο Λούβρο από τις πλαϊνές γυάλινες πόρτες, αλλά ήταν κλειδωμένες και αδύνατο να ανοίξουν», περιγράφει η Κέισι, μια τουρίστρια που βρισκόταν έξω από το μουσείο.

«Μέσα, όλοι έτρεχαν και χτυπούσαν τις γυάλινες πόρτες για να βγουν, αλλά μάταια. Έφτασαν η αστυνομία και η χωροφυλακή», συνεχίζει.

Hello. I was outside. Police were running near pyramid and trying to enter the Louvre from glass side doors but they were locked and they could not enter. Everyone inside was running and banging on glass doors to get out, but could not open. Police and military police arrived. — KC (@kaci_calladetti) October 19, 2025

Το Μουσείο του Λούβρου, το πιο δημοφιλές μουσείο στον κόσμο με περισσότερους από 9 εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως, ανακοίνωσε στο X ότι ο χώρος θα παραμείνει κλειστός αυτήν την Κυριακή «για εξαιρετικούς λόγους».

⚠️🇫🇷 Le musée du Louvre restera fermé aujourd’hui pour raisons exceptionnelles.

∴

⚠️🌍 The Musée du Louvre will remain closed today for exceptional reasons. pic.twitter.com/bFY1hRaW5k — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 19, 2025

Μιλώντας στο France Inter, ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες δήλωσε ότι πρόκειται για «κοσμήματα που έχουν πραγματική αξία κληρονομιάς και είναι ανεκτίμητα».

Συνολικά, η διάρρηξη διήρκεσε επτά λεπτά, εξήγησε. Ήταν «μια πολύ έμπειρη ομάδα» που «είχε κάνει αναγνώριση και έδρασε πολύ γρήγορα».