Σίσσυ Χρηστίδου για Φαίη Σκορδά: «Αυτή ήταν η πρώτη παραδοχή της σχέσης της, ο σύντροφός της έχει ζητήσει να μην αναφέρεται»

Την αναφορά που έκανε η Φαίη Σκορδά πριν από μερικές ημέρες στην εκπομπή της για την προσωπική της ζωή, σχολίασαν το πρωί της Κυριακής 19 Οκτωβρίου.

«Είμαι πολύ καλά» ήταν τα λόγια της Φαίης Σκορδά όταν η Μάρω Κοντού τη ρώτησε πώς είναι στα ερωτικά της.

Με αφορμή αυτή την ατάκα της παρουσιάστριας, η Σίσσυ Χρηστίδου πήρε τον λόγο και ανέφερε ότι «είναι μια σχέση που η Φαίη δεν την έχει μοιραστεί. Ουσιαστικά είναι η πρώτη της παραδοχή. Αν δεν κάνω λάθος, ο ίδιος ο σύντροφός της έχει ζητήσει, επειδή είναι τελείως έξω από αυτή τη δουλειά, να μην προβάλλεται και να μην αναφέρεται αυτή η σχέση».