Δήμητρα Ματσούκα: Δεν έχω φυλακισμένη την εικόνα του sex symbol

Τη Δήμητρα Ματσούκα συνάντησε η κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι».

«Αυτή είναι η δύναμη του έρωτα, αψηφά όλα τα εμπόδια και τις διαφορές ο μεγάλος πραγματικός έρωτας. Έτσι είναι στα παραμύθια, έτσι είναι και στη ζωή» είπε η Δήμητρα Ματσούκα.

«Συμβαίνει σε όλους να τους βάζουν ταμπέλες. Θέλει έναν καλό χειρισμό αυτό, εγώ τον έκανα. Σημαντικό είναι να ξέρεις τι θέλεις και τι δεν θέλεις. Εγώ τα ξέρω και τα δυο. Δεν έχω φυλακισμένη την εικόνα του sex symbol. Δεν έχω τίποτα φυλακισμένο» πρόσθεσε.