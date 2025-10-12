Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που η φωτογραφία με την πλάτη μου σχολιάστηκε τόσο πολύ»

Enikos Newsroom

lifestyle

Δήμητρα Ματσούκα

Η Δήμητρα Ματσούκα έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», όπου μίλησε για την πρεμιέρα της παράστασης «Η κόμισσα της φάμπρικας». Επίσης, απάντησε για τη φωτογραφία που ανέβασε προ ημερών στο Instagram, εκφράζοντας την έκπληξή της για τη συζήτηση που προκάλεσε μια πλάτη.

«Στην πρεμιέρα θα είναι εδώ οι γονείς μου, τα αδέλφια μου, ο σύντροφός μου και δύο καλοί μου φίλοι. Ο Πέτρος είναι “αναγκασμένος” να με στηρίζει, είτε του αρέσει είτε όχι!», είπε αρχικά η Δήμητρα Ματσούκα.

Για τη φωτογραφία που ανέβασε προ ημερών στο instagram, η Δήμητρα Ματσούκα απάντησε: «Μια πλάτη ήταν! Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, που βλέπουμε πολύ γυμνό και χωρίς φραγμό ότι η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους και σχολιάστηκε τόσο πολύ».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος μετά από αδιαθεσία

Σε ποια είδη καρκίνου μειώνεται εντυπωσιακά η θνητότητα

Αθήνα: Η αγορά διαμερισμάτων αλλάζει επίπεδο – Η πόλη ανανεώνεται, οι τιμές ανεβαίνουν

Μητσοτάκης για αγροτικές αποζημιώσεις: Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις και ζητάμε την κατανόηση αγροτών και κτηνοτρόφων – Πό...

Το iPhone σας μπορεί να καταγράφει κάθε τοποθεσία που επισκέπτεστε – Αλλάξτε το άμεσα

Αυτή είναι η πρώτη εικόνα στον κόσμο με δύο μαύρες τρύπες σε τροχιά η μία γύρω από την άλλη
περισσότερα
15:15 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Γέννησε η Νεσχάν Μουλαζίμ – Η πρώτη φωτογραφία από το μαιευτήριο

Γέννησε η Νεσχάν Μουλαζίμ. Τα ευχάριστα νέα έγιναν γνωστά μέσω Instagram όταν μία καλή φίλη τη...
13:32 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Χάρι – Μέγκαν: Του απομάκρυνε το χέρι όταν την «αγκάλιασε» για μια φωτογραφία – Βίντεο της αμήχανης στιγμής σε εκδήλωση

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο σχολίων για τις αμήχανες στιγμ...
12:36 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Δήμητρα Αλεξανδράκη για Δημήτρη Αλεξάνδρου: «Ανεβαίνει η πίεσή μου. Έχω προσπαθήσει να το εξηγήσω 1 εκατ. φορές»

Για τη σχέση της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου μίλησε η Δήμητρα Αλεξανδράκη στο προσωπικό κανάλι τ...
11:02 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Σε κέφια η Μαρία Μενούνος: Τραγουδάει με τον πατέρα της κομμάτι του Πασχάλη Τερζή- Δείτε βίντεο

Η Μαρία Μενούνος και ο πατέρας της το… έριξαν στο τραγούδι και μάλιστα επέλεξαν ελληνικό κομμά...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης