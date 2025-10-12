Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που η φωτογραφία με την πλάτη μου σχολιάστηκε τόσο πολύ»

Η Δήμητρα Ματσούκα έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», όπου μίλησε για την πρεμιέρα της παράστασης «Η κόμισσα της φάμπρικας». Επίσης, απάντησε για τη φωτογραφία που ανέβασε προ ημερών στο Instagram, εκφράζοντας την έκπληξή της για τη συζήτηση που προκάλεσε μια πλάτη.

«Στην πρεμιέρα θα είναι εδώ οι γονείς μου, τα αδέλφια μου, ο σύντροφός μου και δύο καλοί μου φίλοι. Ο Πέτρος είναι “αναγκασμένος” να με στηρίζει, είτε του αρέσει είτε όχι!», είπε αρχικά η Δήμητρα Ματσούκα.

Για τη φωτογραφία που ανέβασε προ ημερών στο instagram, η Δήμητρα Ματσούκα απάντησε: «Μια πλάτη ήταν! Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, που βλέπουμε πολύ γυμνό και χωρίς φραγμό ότι η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους και σχολιάστηκε τόσο πολύ».