Δήμητρα Ματσούκα: «Αφού μπόρεσε μία πλάτη να αναστατώσει τόσο πολύ…»

Η Δήμητρα Ματσούκα μίλησε στην κάμερα του Happy Day για τη ζωή της, τις επαγγελματικές επιλογές της, αλλά και τη φωτογραφία που προκάλεσε… πανικό στο Instagram.

Η ηθοποιός σχολίασε με χιούμορ την ανάρτησή της από το μπαλκόνι της στη Νέα Υόρκη, όπου πόζαρε topless γυρισμένη πλάτη στον φακό.

«Αφού μπόρεσε σε αυτή την εποχή -που δεν υπάρχει κανένας φραγμός- μία πλάτη να αναστατώσει τόσο πολύ, τότε τι να πω; Ποιος το περίμενε;».

Στη συνέχεια, η Δήμητρα Ματσούκα αναφέρθηκε στις πρώτες της δουλειές πριν καθιερωθεί στο θέατρο και την τηλεόραση. «Όταν ήμουν φοιτήτρια, δούλευα ως σερβιτόρα και έκανα και μαθήματα σε παιδάκια. Ήμουν πολύ καλή σε αυτό. Ανάμεσα στο θέατρο και στην τηλεόραση, θα επέλεγα το σινεμά. Έχω κάνει μία εκπομπή στο Action24, που ήταν ένας οδηγός πόλης. Μου έχουν κάνει και προτάσεις για κριτικές επιτροπές και σόου αλλά δεν είναι του στυλ μου».