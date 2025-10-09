Δήμητρα Ματσούκα: «Αφού μπόρεσε μία πλάτη να αναστατώσει τόσο πολύ…»

Enikos Newsroom

lifestyle

Δήμητρα Ματσούκα
Φωτογραφία: Instagram/dimitra_matsouka_official

Η Δήμητρα Ματσούκα μίλησε στην κάμερα του Happy Day για τη ζωή της, τις επαγγελματικές επιλογές της, αλλά και τη φωτογραφία που προκάλεσε… πανικό στο Instagram.

Η ηθοποιός σχολίασε με χιούμορ την ανάρτησή της από το μπαλκόνι της στη Νέα Υόρκη, όπου πόζαρε topless γυρισμένη πλάτη στον φακό.

«Αφού μπόρεσε σε αυτή την εποχή -που δεν υπάρχει κανένας φραγμός- μία πλάτη να αναστατώσει τόσο πολύ, τότε τι να πω; Ποιος το περίμενε;».

Στη συνέχεια, η Δήμητρα Ματσούκα αναφέρθηκε στις πρώτες της δουλειές πριν καθιερωθεί στο θέατρο και την τηλεόραση. «Όταν ήμουν φοιτήτρια, δούλευα ως σερβιτόρα και έκανα και μαθήματα σε παιδάκια. Ήμουν πολύ καλή σε αυτό. Ανάμεσα στο θέατρο και στην τηλεόραση, θα επέλεγα το σινεμά. Έχω κάνει μία εκπομπή στο Action24, που ήταν ένας οδηγός πόλης. Μου έχουν κάνει και προτάσεις για κριτικές επιτροπές και σόου αλλά δεν είναι του στυλ μου».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καταστροφές και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης επηρεάζουν σοβαρά την ψυχική υγεία του 30% του πληθυσμού

5 αλλαγές στην ούρηση των ανδρών που ένας ογκολόγος δεν θα αγνοούσε

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές έως τις 10 Οκτωβρίου

Θέρμανση: Συμβουλές για να εξοικονομήσετε χρήματα -Δείτε ποιο καύσιμο σας συμφέρει

Google: Θα σαρώνει τα βίντεο στο τηλέφωνό σας – Δείτε πώς να το σταματήσετε

«Iron Maiden»: Προσομοίωση δείχνει πώς η συσκευή βασανιστηρίων Iron Maiden οδηγούσε σε φρικτό θάνατο – Ανατριχιαστικό βίντε...
περισσότερα
03:40 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Ευγενία Ξυγκόρου: «Ήμουν πολύ σφιγμένη, νόμιζα ότι ήμουν σε βιβλίο της βικτωριανής εποχής»

Με αφορμή τη συμμετοχή της στη νέα σειρά του Alpha, «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», η Ευγενία Ξυγ...
03:08 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Λήδα Μανθοπούλου: «Πάγωσα όταν διαγνώστηκα με σκλήρυνση κατά πλάκας»

Στην εκπομπή της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη ήταν καλεσμένη το πρωί της Τετάρτης (...
02:30 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Θάλεια Ματίκα για Τάσο Ιορδανίδη: «Θεωρεί ότι δεν τον θέλω όσο στο παρελθόν – Του εξηγώ ότι νιώθω τελείως διαφορετικά»

Την Θάλεια Ματίκα υποδέχθηκε η Αθηναΐς Νέγκα το βράδυ της Τετάρτης στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά...
01:15 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Κατερίνα Παπουτσάκη για το αυτοάνοσό της: «Δεν μπορούσα ούτε το σάλιο μου να καταπιώ»

Η Κατερίνα Παπουτσάκη, η οποία συμμετέχει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο επιτυχημένο σίριαλ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης