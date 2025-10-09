ΣΥΡΙΖΑ: Ρευστό σκηνικό και συναντήσεις Φάμελλου με βουλευτές – Σε ποια ακροατήρια ποντάρει ο Αλέξης Τσίπρας

Ρευστή είναι αυτή τη στιγμή η εικόνα στον ΣΥΡΙΖΑ καθώς αρκετά στελέχη λοξοκοιτούν προς το διαφαινόμενο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Η μεγάλη μερίδα των βουλευτών του κόμματος σχολιάζει θετικά την κίνηση Τσίπρα να παραιτηθεί και να επιχειρήσει να ηγηθεί σε μία προσπάθεια ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου. Φυσικά υπάρχουν κάποιοι που δηλώνουν ήδη «παρόντες» σε ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, άλλοι τηρούν στάση αναμονής και θέλουν να δουν περισσότερα δείγματα γραφής από τον Αλέξη Τσίπρα πριν τοποθετηθούν και άλλοι, όπως ο Παύλος Πολάκης, κατηγορούν τον πρώην Πρωθυπουργό ότι ευθύνεται για μία ακόμη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ.

Η δήλωση του Παύλου Πολάκη, που ήταν αντίθετη με την κεντρική γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ, έχει ενοχλήσει αρκετά στελέχη στην Κουμουνδούρου που πιέζουν να αποδοκιμαστεί ανοιχτά ο Κρητικός βουλευτής. Μέχρι στιγμής η ηγεσία στον ΣΥΡΙΖΑ τηρεί στάση αναμονής για τις εξελίξεις αλλά δηλώνει ότι δεν θα πάει σε αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα.

Παρόλα αυτά υπάρχει ανησυχία για το πώς σκοπεύουν να κινηθούν το επόμενο διάστημα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όπως η Όλγα Γεροβασίλη και η Πόπη Τσαπανίδου, που βρίσκονταν κοντά στον πρώην Πρωθυπουργό. Έτσι ο Σωκράτης Φάμελλος έχει ήδη ξεκινήσει τις επαφές με τους βουλευτές προκειμένου να βολιδοσκοπήσει τις προθέσεις τους. Την Τρίτη είχε συνάντηση επτά βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τα ραντεβού θα συνεχιστούν και την Παρασκευή.

Σε ποια ακροατήρια ποντάρει ο Αλέξης Τσίπρας

Πάντως συνομιλητές του Αλέξη Τσίπρα έσπευδαν να διευκρινίσουν ότι ο πρώην Πρωθυπουργός δεν έχει πρόθεση να φτιάξει έναν νέο ΣΥΡΙΖΑ αλλά κάτι εντελώς διαφορετικό. Βέβαια ο Αλέξης Τσίπρας κρατάει κλειστά τα χαρτιά του για τα επόμενα βήματα του με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται αρκετά σενάρια.

Για παράδειγμα ένα σενάριο θέλει τον πρώην Πρωθυπουργό να εξετάζει όχι την ίδρυση κόμματος αλλά την δημιουργία ενός εκλογικού συνδυασμού που θα ενώνει δυνάμεις της προοδευτικής παράταξης κόντρα στην ΝΔ. Είναι ενδεικτικό ότι ορισμένοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αφήνουν να εννοηθεί ότι δεν είναι απίθανο ένα τέτοιο σενάριο, το οποίο θα συμβάδιζε και με τους διακηρυγμένους στόχους του ΣΥΡΙΖΑ.

Από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού, όμως, διαμηνύουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται για την παρουσίαση του βιβλίου και με εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό θα κατέβει για να ακούσει την κοινωνία. Το βιβλίο θεωρείται ορόσημο για την συνέχεια, καθώς όπως λένε συνομιλητές του ό,τι είναι να γίνει θα γίνει μετά την κυκλοφορία του βιβλίου, δηλαδή στις αρχές του 2026.

Πάντως στην κυκλοφορία του βιβλίου και τις τοποθετήσεις που αναμένεται να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας θα δοθεί και ένα πρώτο στίγμα των προθέσεων του και ενδεχομένως και σε ποια κοινά στοχεύει. Για παράδειγμα κατά την τελευταία διετία και μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου και την ομιλία του στον «Economist» ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε να παρουσιάσει ένα πιο θεσμικό και τεχνοκρατικό προφίλ και να απευθυνθεί σε πιο κεντρώα κοινά. Στην ομιλία του πρόσφατα στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης έκανε αναφορές και πάλι στην Αριστερά, τις αξίες της και τον Γαλλικό Μάη του ’68.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Το Ποντίκι», τα παραπάνω δείχνουν ενδεχομένως ότι ο Αλέξης Τσίπρας προτεραιοποιεί κοινά στα οποία, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος, ο ίδιος έχει μεγαλύτερη διείσδυση: τον χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς και ένα κομμάτι του λεγόμενου αντισυστημισμού. Ως προς το τελευταίο τμήμα είναι ενδεικτικό ότι μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων της Πλεύσης Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου βλέπει θετικά τον Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο στον χώρο του Κέντρου την μεγαλύτερη διείσδυση έχει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο Αλέξης Τσίπρας έως τώρα δείχνει να κάνει ανοίγματα σε όλα τα δυνατά κοινά από την Αριστερά έως το προοδευτικό κέντρο με στόχο να πετύχει το ευρύτερο δυνατό ακροατήριο και μία κατάλληλη δημοσκοπική ώθηση που θα του επιτρέψει να οριστικοποιήσει και την απόφαση του για το κόμμα.