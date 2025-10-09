Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο: Πέθανε ο προπονητής της Μπόκα Τζούνιορς

Ο ποδοσφαιρικός κόσμος της Αργεντινής θρηνεί για τον θάνατο του Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο, του προπονητή που συνέδεσε το όνομά του με τη χρυσή εποχή της Μπόκα Τζούνιορς.

Ο Ρούσο πέθανε την Τετάρτη σε ηλικία 69 ετών, έπειτα από μακρά μάχη με τον καρκίνο, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος.

El Club Atlético Boca Juniors comunica que este jueves, de 10 a 22 horas, abrirá sus puertas para despedir a Miguel Ángel Russo en el Hall Central de Brandsen 805. El velatorio continuará el viernes de 10 a 12 horas. Para respetar la intimidad de su familia está prohibido tomar… pic.twitter.com/4pDuqT2l2n — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 9, 2025



Ο Ρούσο, ο οποίος βρισκόταν υπό ιατρική φροντίδα στο σπίτι του έπειτα από αρκετές νοσηλείες τους τελευταίους μήνες, είχε αναγκαστεί να αποσυρθεί από τα καθήκοντά του λόγω της ασθένειάς του. Ωστόσο, παρέμεινε ενεργό μέλος της ομάδας, διατηρώντας στενή επικοινωνία με τους συνεργάτες του στο τεχνικό επιτελείο και τη διοίκηση της Μπόκα, παρά τη φθίνουσα πορεία της υγείας του.

Κατά τη διάρκεια της σπουδαίας του καριέρας, ο Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο είχε τρεις διαφορετικές θητείες στον πάγκο της Μπόκα Τζούνιορς. Οδήγησε τον σύλλογο στην κατάκτηση του Copa Libertadores το 2007, κατέκτησε το πρωτάθλημα Αργεντινής το 2020 και καθοδήγησε την ομάδα και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων νωρίτερα φέτος.

Dónde más disfrutaste, donde más nos hiciste disfrutar.

¡Gracias por tanta gloria, Miguel! 💙💛💙 pic.twitter.com/cKQKMqwP27 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 9, 2025



Εκτός Αργεντινής, ο Ρούσο εργάστηκε σε πολλές ομάδες του εξωτερικού, όπως η Universidad de Chile, η ισπανική Σαλαμάνκα, η μεξικανική Μορέλια, καθώς και οι Αλιάνσα Λίμα, Σέρο Πορτένιο, Μιγιονάριος και η Αλ Νασρ της Σαουδικής Αραβίας.

Ως ποδοσφαιριστής, ο Ρούσο είχε επίσης ξεχωρίσει με τη φανέλα της Εστουδιάντες, πραγματοποιώντας περισσότερες από 400 εμφανίσεις και κατακτώντας δύο εθνικούς τίτλους.