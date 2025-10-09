Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο: Πέθανε ο προπονητής της Μπόκα Τζούνιορς

Ο ποδοσφαιρικός κόσμος της Αργεντινής θρηνεί για τον θάνατο του Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο, του προπονητή που συνέδεσε το όνομά του με τη χρυσή εποχή της Μπόκα Τζούνιορς.

Ο Ρούσο πέθανε την Τετάρτη σε ηλικία 69 ετών, έπειτα από μακρά μάχη με τον καρκίνο, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος.


Ο Ρούσο, ο οποίος βρισκόταν υπό ιατρική φροντίδα στο σπίτι του έπειτα από αρκετές νοσηλείες τους τελευταίους μήνες, είχε αναγκαστεί να αποσυρθεί από τα καθήκοντά του λόγω της ασθένειάς του. Ωστόσο, παρέμεινε ενεργό μέλος της ομάδας, διατηρώντας στενή επικοινωνία με τους συνεργάτες του στο τεχνικό επιτελείο και τη διοίκηση της Μπόκα, παρά τη φθίνουσα πορεία της υγείας του.

Κατά τη διάρκεια της σπουδαίας του καριέρας, ο Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο είχε τρεις διαφορετικές θητείες στον πάγκο της Μπόκα Τζούνιορς. Οδήγησε τον σύλλογο στην κατάκτηση του Copa Libertadores το 2007, κατέκτησε το πρωτάθλημα Αργεντινής το 2020 και καθοδήγησε την ομάδα και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων νωρίτερα φέτος.


Εκτός Αργεντινής, ο Ρούσο εργάστηκε σε πολλές ομάδες του εξωτερικού, όπως η Universidad de Chile, η ισπανική Σαλαμάνκα, η μεξικανική Μορέλια, καθώς και οι Αλιάνσα Λίμα, Σέρο Πορτένιο, Μιγιονάριος και η Αλ Νασρ της Σαουδικής Αραβίας.

Ως ποδοσφαιριστής, ο Ρούσο είχε επίσης ξεχωρίσει με τη φανέλα της Εστουδιάντες, πραγματοποιώντας περισσότερες από 400 εμφανίσεις και κατακτώντας δύο εθνικούς τίτλους.

