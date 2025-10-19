Ο Τραμπ προκαλεί με ΑΙ βίντεο: Βομβαρδίζει με… περιττώματα διαδηλωτές ως πιλότος μαχητικού φορώντας στέμμα

Μετά τις φωτογραφίες, όπου εμφανίζεται με στέμμα, και απαντά στους διαδηλωτές του «No Kings» πως «είμαστε φτιαγμένοι διαφορετικά», ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσιεύει και ένα βίντεο που είναι φτιαγμένο μέσω ΑΙ και στο οποίο φοράει βασιλικό στέμμα ενώ πιλοτάρει ένα μαχητικό.

Ο Αμερικανός πρόεδρος στο βίντεο παρουσιάζεται ως πιλότος ενός μαχητικού αεροσκάφους που φέρει το όνομα «King Trump». Το βίντεο, που κοινοποιήθηκε στους προσωπικούς και κυβερνητικούς λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης του προέδρου, δείχνει τον πρόεδρο να πετάει πάνω από διαδηλωτές σε αυτό που φαίνεται να είναι η Times Square. Στη συνέχεια, το τζετ ρίχνει καφέ υγρό στους διαδηλωτές, ενώ στο βάθος ακούγεται το τραγούδι «Danger Zone» του Kenny Loggins, μια προφανής αναφορά στις ταινίες Top Gun.

Την ίδια ώρα ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου στο X δημοσίευσε μια εικόνα με τον Τραμπ και τον αντιπρόεδρό του, Τζέι Ντι Βανς να φορούν κορώνες. Κάτω από αυτούς είναι μια εικόνα του ηγέτη της μειοψηφίας της Βουλής Χάκιμ Τζέφρις και του γερουσιαστή Τσακ Σούμερ, του ηγέτη της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, να φορούν σομπρέρος.

«Είμαστε φτιαγμένοι διαφορετικά. Καληνύχτα σε όλους», έγραφε η λεζάντα της ανάρτησης του Λευκού Οίκου.

We’re built different. Have a good night, everyone. 👑 pic.twitter.com/4WBVxq2Cfe — The White House (@WhiteHouse) October 19, 2025

Μία φωτογραφία με στέμμα δημοσίευσε επίσης ο πρόεδρος των ΗΠΑ και αναδημοσίευσε ο Βανς στο Truth Social.