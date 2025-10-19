MotoGP: «Παρθενική» νίκη Φερνάντεθ στην Αυστραλία

Ο Ραούλ Φερνάντεθ πραγματοποίησε μια… κυριαρχική εμφάνιση και πανηγύρισε την «παρθενική» νίκη της καριέρας του στο MotoGP, επικρατώντας στο γκραν πρι της Αυστραλίας που διεξήχθη στο Φίλιπ Αϊλαντ.

Παράλληλα, ο Ισπανός αναβάτης έκανε πρόωρα το καλύτερο… δώρο γενεθλίων στον εαυτό του, καθώς στις 23/10 θα γιορτάσει τα 25α γενέθλιά του, ενώ χάρισε και στην Trackhouse Racing την πρώτη νίκη της ιστορίας της στη μεγάλη κατηγορία.

Ο -νικητής του αγώνα σπριντ- Μάρκο Μπετζέκι, ο οποίος ήταν δεύτερος στην εκκίνηση, «έκλεψε» την πρωτοπορία από τον -κάτοχο της pole- Φάμπιο Κουαρταραρό πριν την πρώτη στροφή. Η… ταχύτατη εκκίνηση του Ιταλού επέτρεψε επίσης στον Φερνάντεθ και τον Πέδρο Ακόστα να προσπεράσουν τον Κουαρταραρό, ο οποίος είχε σημειώσει ρεκόρ γύρου στα δοκιμαστικά του Σαββάτου. Όμως, ο Μπετζέκι ήταν υποχρεωμένος να εκτίσει ποινή για τη σύγκρουσή του με τον εφετινό πρωταθλητή του MotoGP, Μαρκ Μάρκεθ, στο γκραν πρι της Ινδονησίας. Ο αναβάτης της Aprilia εξέτισε την ποινή του και κατάφερε να τερματίσει τρίτος στον αγώνα.

Ο Φερνάντεθ αξιοποίησε την ποινή του Μπετζέκι και πήρε την πρωτοπορία, ενώ, μόλις βρήκε καθαρή πίστα μπροστά του, δεν επέτρεψε σε κανέναν να τον απειλήσει.

Οι Ακόστα, Άλεξ Μάρκεθ και Φάμπιο Τζιαναντόνιο αντάλλαζαν… θέσεις σε μια σκληρή μάχη για τις πιο πίσω θέσεις, ωστόσο ο τελευταίος κατάφερε να τερματίσει δεύτερος, με τον Μπετζέκι να συμπληρώνει την τριάδα του βάθρου. Ο Άλεξ Μάρκεθ κατετάγη τέταρτος, αφήνοντας στην πέμπτη θέση τον Ακόστα.

Πηγή: ΑΠΕ