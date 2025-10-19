MotoGP: «Παρθενική» νίκη Φερνάντεθ στην Αυστραλία

Enikos Newsroom

αθλητισμός

MotoGP

Ο Ραούλ Φερνάντεθ πραγματοποίησε μια… κυριαρχική εμφάνιση και πανηγύρισε την «παρθενική» νίκη της καριέρας του στο MotoGP, επικρατώντας στο γκραν πρι της Αυστραλίας που διεξήχθη στο Φίλιπ Αϊλαντ.

Παράλληλα, ο Ισπανός αναβάτης έκανε πρόωρα το καλύτερο… δώρο γενεθλίων στον εαυτό του, καθώς στις 23/10 θα γιορτάσει τα 25α γενέθλιά του, ενώ χάρισε και στην Trackhouse Racing την πρώτη νίκη της ιστορίας της στη μεγάλη κατηγορία.

Ο -νικητής του αγώνα σπριντ- Μάρκο Μπετζέκι, ο οποίος ήταν δεύτερος στην εκκίνηση, «έκλεψε» την πρωτοπορία από τον -κάτοχο της pole- Φάμπιο Κουαρταραρό πριν την πρώτη στροφή. Η… ταχύτατη εκκίνηση του Ιταλού επέτρεψε επίσης στον Φερνάντεθ και τον Πέδρο Ακόστα να προσπεράσουν τον Κουαρταραρό, ο οποίος είχε σημειώσει ρεκόρ γύρου στα δοκιμαστικά του Σαββάτου. Όμως, ο Μπετζέκι ήταν υποχρεωμένος να εκτίσει ποινή για τη σύγκρουσή του με τον εφετινό πρωταθλητή του MotoGP, Μαρκ Μάρκεθ, στο γκραν πρι της Ινδονησίας. Ο αναβάτης της Aprilia εξέτισε την ποινή του και κατάφερε να τερματίσει τρίτος στον αγώνα.

Ο Φερνάντεθ αξιοποίησε την ποινή του Μπετζέκι και πήρε την πρωτοπορία, ενώ, μόλις βρήκε καθαρή πίστα μπροστά του, δεν επέτρεψε σε κανέναν να τον απειλήσει.

Οι Ακόστα, Άλεξ Μάρκεθ και Φάμπιο Τζιαναντόνιο αντάλλαζαν… θέσεις σε μια σκληρή μάχη για τις πιο πίσω θέσεις, ωστόσο ο τελευταίος κατάφερε να τερματίσει δεύτερος, με τον Μπετζέκι να συμπληρώνει την τριάδα του βάθρου. Ο Άλεξ Μάρκεθ κατετάγη τέταρτος, αφήνοντας στην πέμπτη θέση τον Ακόστα.

Πηγή: ΑΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καρκίνος του παγκρέατος: Η εξατομίκευση παραμένει το κλειδί για την επιλογή κατάλληλης θεραπείας

Ούρα που μυρίζουν σαν ποπ κορν; Με ποια κοινή πάθηση μπορεί να συνδέονται

Μητσοτάκης: Μέσα σε ένα δύσκολο διεθνές περιβάλλον, δίνουμε συνεχή μάχη για συγκράτηση των τιμών – Τι αναφέρει για το 13ωρο...

Προϋπολογισμός 2026: Τα «κέρδη» ανά ηλικία και για κάθε νοικοκυριό – Δείτε αναλυτικά παραδείγματα

Η Microsoft επιβεβαιώνει επείγουσα ενημέρωση για εκατομμύρια χρήστες των Windows

Ανατριχιαστικές κούκλες «κατέλαβαν» μουσείο για το Halloween – ΒΙΝΤΕΟ
περισσότερα
22:30 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Παναιτωλικός – ΟΦΗ 4-2: Μεγάλη ανατροπή και επιστροφή στις νίκες στο ντεμπούτο του Γιάννη Αναστασίου

Με τον ιδανικότερο τρόπο ξεκίνησε η… εποχή του Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο του Παναιτωλ...
22:12 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Ατρόμητος – Λεβαδειακός 2-2: Οι Βοιωτοί έφυγαν «όρθιοι» από το Περιστέρι

Ομάδα που δεν τα παρατά με τίποτα είναι ο εφετινός Λεβαδειακός. Το έκανε στην πρεμιέρα του πρω...
18:49 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

ΠΑΕ Ατρόμητος: «Η σύλληψη του προέδρου μας οφείλεται σε τυπικούς λόγους που απορρέουν από τον ρόλο του ως Αντιδημάρχου Αθλητισμού»

«Άδικη» χαρακτηρίζει η ΠΑΕ Ατρόμητος με ανακοίνωσή της την σύλληψη του προέδρου της ομάδας, Βα...
17:19 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Νότιγχαμ Φόρεστ: «Τέλος» ο Ποστέκογλου μετα τη νέα ήττα από την Τσέλσι

Η Νότιγχαμ Φόρεστ απέλυσε τον Άγγελο Ποστέκογλου έπειτα από ένα συνολικά σερί οκτώ αγώνων χωρί...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης