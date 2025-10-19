Άγιος Έρωτας – επόμενα επεισόδια: Χλόη και πατήρ Νικόλαος δεν μπορούν να αγνοήσουν τα συναισθήματά τους

Συναρπαστικές είναι οι εξελίξεις στα νέα επεισόδια του «Άγιου έρωτα» από Δευτέρα ως Πέμπτη στις 21:00 στον Alpha.

Η Χλόη και ο πατήρ Νικόλαος, παρά τα όσα τους χωρίζουν, δεν μπορούν να αγνοήσουν τα συναισθήματά τους.

Η Χριστίνα χρησιμοποιεί τη γοητεία της για να ξεγελάσει τον Αντρέα, κάτι που δεν αποδεικνύεται ιδιαιτέρως εύκολο.

Η Σοφία μαθαίνει ότι τα αποτελέσματα εγκυμοσύνης είναι αρνητικά και παθαίνει υστερία.

Η Χλόη συναντά για πρώτη φορά την κόρη της…

Αναλυτικά όσα θα δούμε

Δευτέρα 20/10

Μετά τη σύγκρουσή της με τον Χάρη και την Αναστασία, η Σοφία βρίσκει παρηγοριά στον Παύλο, που της ορκίζεται πως θα συνετίσει τον άντρα της. Η Χλόη αποφασίζει να ακολουθήσει το σχέδιο του πατρός Νικολάου και να παρουσιαστεί με ψεύτικη ταυτότητα στους θετούς γονείς της κόρης της. Η Ειρήνη ζητά από τον Στέφανο την έγκρισή του για να ανοίξει αρωματοπωλείο.

Η Χριστίνα περνά τη βραδιά της με τον Αντρέα, προσπαθώντας να του αποσπάσει πληροφορίες που θα βοηθήσουν τον Παύλο. Η οικειότητα μεταξύ τους εγείρει την ανησυχία του Κυριάκου, που υποπτεύεται τα ύπουλα σχέδια της Χριστίνας.

Ο Παύλος, έξαλλος, εισβάλλει στο σπίτι της Σμαρώς και απειλεί ευθέως τον Χάρη, αφήνοντας υπόνοιες μπροστά στους δικούς του για κάποιο ένοχο μυστικό από το παρελθόν του. Κι ενώ η Χλόη, συγκινημένη, γνωρίζει για πρώτη φορά την κόρη της, την ίδια στιγμή ένας μυστηριώδης άγνωστος απειλεί τη ζωή του Πέτρου.

Τρίτη 21/10

Η Χλόη ζει τις πρώτες στιγμές με την κόρη της, την Ελευθερία, όμως κάτι στο σπίτι των θετών γονιών, την κάνει να αισθάνεται περίεργα. Ο πατήρ Νικόλαος προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες ανάμεσα στη Χλόη και στους θετούς γονείς, προκειμένου να μη μαθευτεί η πραγματική ταυτότητα της Χλόης. Η Χριστίνα, μετά τη βραδιά που πέρασε με τον Αντρέα, τον αποφεύγει, για να μην θυμώσει ο Παύλος.

Ο Αντρέας από την πλευρά του, έχει το δικό του μυστικό σχέδιο.

Ένα κάλεσμα της Ελένης στο σπίτι του Νικηφόρου και της Άννας έχει μια απρόσμενη εξέλιξη για τις δυο γυναίκες. Εν τω μεταξύ, ο Πέτρος κάνει μια συμφωνία με τον Λούη, ενώ η Θάλεια κάνει μια προσπάθεια να έρθει κοντά με την Σοφία. Ο Αργύρης και η Δώρα ξαφνιάζονται, όταν ανοίγουν επιτέλους την ντουλάπα στο δωμάτιο της Καλλιόπης.

Ο Χάρης μαθαίνει από το νοσοκομείο ότι έχουν βγει τα αποτελέσματα των εξετάσεων της Σοφίας, σχετικά με την εγκυμοσύνη της και παράλληλα η Αναστασία προβληματίζεται μαζί του, επειδή της κρύβει κάτι.

Τετάρτη 22/10

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εγκυμοσύνης της Σοφίας φέρνουν σε νέα αντιπαράθεση τον Χάρη και τον Παύλο. Η Ειρήνη ζητά από τον Κλεάνθη το κεφάλαιο για τη νέα της επιχείρηση, κι εκείνος, προκειμένου να τη βοηθήσει, καταφεύγει πάλι στις παλιές του συνήθειες.

Η Δώρα και ο Αργύρης επιστρέφουν από το Μαύρο Λιθάρι, αφού πρώτα εκείνη γνωστοποιεί στον Θόδωρο και την Πελαγία τις προθέσεις της να πουλήσει το κτήμα.

Η κλονισμένη υγεία της Πετρούλας ανησυχεί τη Βιργινία, αλλά και τη Θάλεια, η οποία τής ζητά να φύγει προσωρινά από το σπίτι. Η Άννα αποκαλύπτει στην Ελένη τα πραγματικά της συναισθήματα για τον Νικηφόρο, την ίδια στιγμή που η νέα διευθύντρια του Γυμνασίου Θηλέων κάνει την εμφάνισή της στο γυμνάσιο.

Κι ενώ η Χλόη αποφασίζει να επιστρέψει στη Στέρνα και να διεκδικήσει νομικά το παιδί της, ο κλοιός γύρω από τον Παύλο σφίγγει, καθώς η Μάρω αποφασίζει να καταθέσει εναντίον του.

Πέμπτη 23/10

Η Χλόη έρχεται ξανά σε έντονη αντιπαράθεση με τον πατέρα Νικόλαο και του ανακοινώνει αποφασιστικά ότι θα διεκδικήσει δικαστικά πίσω την κόρη της. Η Χριστίνα αρνείται πεισματικά στον Αντρέα ότι εκείνη και ο Χάρης έχουν οποιαδήποτε ανάμιξη με τον θάνατο του Βλάση.

Ο Παύλος όμως προσπαθεί να αντιμετωπίσει την κρίση υστερίας της Σοφίας, μετά την ανακοίνωση από τον Χάρη των αρνητικών αποτελεσμάτων εγκυμοσύνης.

Στο σπίτι της Σμαρώς, τα νέα για την ψεύτικη η εγκυμοσύνη της Σοφίας, δεν μπορούν να χαροποιήσουν τον Αργύρη που επιστρέφει από το Μαύρο Λιθάρι με τη Δώρα, ούτε τον Κλεάνθη που είναι αγχωμένος για την επικείμενη συμμετοχή του στην παράνομη χαρτοπαιξία. Η Δέσποινα συναντά κατά τύχη τη Δώρα στο ξενοδοχείο και καταλαβαίνουμε ότι κάποιο μυστικό τις συνδέει.

Τέλος, ο Αντρέας αποκαλύπτει στον Νικηφόρο ότι η Χριστίνα σύντομα θα αναιρέσει το άλλοθι που έχει δώσει στον Μαρκόπουλο, μιας και θα προτιμήσει να σώσει τον Χάρη από τη φυλακή, καθώς εκείνος μπορεί να κατηγορηθεί για συνέργεια στη δολοφονία του ενωμοτάρχη Βλάση Βασιλειάδη.

Δείτε το trailer