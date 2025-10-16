Άγιος έρωτας: Η Χλόη ένα βήμα πριν γνωρίσει την κόρη της

Νάντια Ρηγάτου

Media

Άγιος έρωτας: Η Χλόη ένα βήμα πριν γνωρίσει την κόρη της

Ο πατήρ Νικόλαος ανακοινώνει στη Χλόη το σχέδιο του για να γνωρίσει την κόρη της, κι εκείνη αποφασίζει τελικά να το ακολουθήσει, στο νέο επεισόδιο της σειράς “Άγιος Έρωτας” απόψε στις 21:00 στον Alpha.

Η Χριστίνα προσπαθεί να μάθει από τον Αντρέα στοιχεία για την υπόθεση της δολοφονίας της Κατρίν, ενώ η Σοφία εισβάλλει στο σπίτι του Χάρη και έρχεται αντιμέτωπη με την Αναστασία.

Τι θα δούμε αναλυτικά:

Η Χλόη συναντά στη Βόνιτσα τον πατέρα Νικόλαο, αλλά δεν συμφωνεί με το σχέδιο του να παραστήσει την αντικαταστάτρια της Χρυσάνθης. Στο Μαύρο Λιθάρι, ο Αργύρης προσπαθεί να μπει στο δωμάτιο της Καλλιόπης αλλά ο Θόδωρος και η Πελαγία τον αποτρέπουν, εντείνοντας την καχυποψία του.

Πίσω στη Στέρνα, η Ελένη με την Άννα και τις μαθήτριες, συγκινημένες μοιράζονται προσωπικές αναμνήσεις και αποχαιρετούν τη διευθύντριά τους, Ολυμπία Καραντωνάκη.

Μια τρυφερή στιγμή όμως των δυο καθηγητριών, γίνεται αντιληπτή από μια μαθήτρια… Η Θάλεια, ο Αντρέας και ο Κυριάκος συναποφασίζουν να κινήσουν τις διαδικασίες για να περάσει η ΠΑ-ΜΑΡ στα χέρια της Θάλειας.

Στη χωροφυλακή, η γειτόνισσα της Χριστίνας μπερδεύει την κατάθεσή της, και ο Νικηφόρος καταλαβαίνει ότι ο Παύλος την ανάγκασε κάπως ν’ αλλάξει την αρχική της μαρτυρία. Αντίστοιχα και η Μάρω δεν δείχνει καμία διάθεση να ομολογήσει όσα ξέρει για το αφεντικό της.

Παράλληλα, ο Παύλος συνεχίζει να πιέζει τη Χριστίνα να μάθει τι ξέρει ο Αντρέας και εκείνη αποφασίζει να αποσπάσει τις πληροφορίες που χρειάζονται χρησιμοποιώντας τις δικές της ξεχωριστές μεθόδους!

Στην Άμφισσα, η Σοφία εισβάλλει απρόσκλητη στην ερωτική φωλιά του Χάρη και της Αναστασίας. Ο καυγάς παίρνει διαστάσεις, με τις δύο γυναίκες να έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο, έτοιμες να συγκρουστούν!

Δείτε το trailer

 Δείτε αποσπάσματα

Δέσποινα Σταματοπούλου

Χλόη – πατήρ Νικόλαος 

21:42 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

