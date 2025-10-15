Άγιος έρωτας – Ο πατήρ Νικόλαος συναντά τη μικρή Ελευθερία

Ο πατήρ Νικόλαος επισκέπτεται τους θετούς γονείς της μικρής Ελευθερίας, προετοιμάζοντας τη συνάντηση της Χλόης με την κόρη της, στο νέο επεισόδιο της σειράς “Άγιος Έρωτας” απόψε στις 21:00 στον Alpha.

Ο Μαρκόπουλος προσπαθεί να ξεφύγει από το στόχαστρο του ενωμοτάρχη, εξαγοράζοντας τη σιωπή της γειτόνισσας της Χριστίνας, ενώ ένα νέο πρόσωπο ετοιμάζεται να κάνει την εμφάνισή του στη μικρή πόλη.

Τι θα δούμε απόψε:

Η αποφυλάκιση του Κυριάκου αναστατώνει φίλους και εχθρούς, ενώ ο ίδιος επιστρέφει στο ξενοδοχείο γεμάτος αναμνήσεις από την Κατρίν. Ο Αντρέας προειδοποιεί τη Θάλεια να συγκρατήσει τον Κυριάκο και της προτείνει να διεκδικήσει το μαγαζί του Παύλου, ενημερώνοντάς την παράλληλα για τη στήριξη του Νικηφόρου.

Ο Νικηφόρος, στο μεταξύ, αποκαλύπτει στην Άννα ότι η διάρρηξη στο σπίτι της στόχευε το ημερολόγιο της Ολυμπίας. Ο Παύλος, από τη μεριά του, προσπαθεί να καλύψει τα νώτα του και να εξαγοράσει τη σιωπή της γειτόνισσας της Χριστίνας.

Ο Σωτήρης προειδοποιεί τον Τόλη για τους κινδύνους της συνεργασίας τους με τον Παύλο, τώρα που όλοι στη Στέρνα στρέφονται εναντίον του.

Η Δώρα και ο Αργύρης φτάνουν στο Μαύρο Λιθάρι. Ο πατήρ Νικόλαος, στο μεταξύ, συναντά το ζεύγος Μαρούδα και τη μικρή Ελευθερία και καταστρώνει ένα σχέδιο ώστε να μπορέσει και η Χλόη να προσεγγίσει την κόρη της.

Κι ενώ η Στέρνα δεν έχει συνέλθει ακόμα από το σοκ της αυτοκτονίας της Ολυμπίας, ένα μυστηριώδες νέο πρόσωπο ετοιμάζεται να κάνει την εμφάνισή του στην πόλη και να ταράξει εκ νέου τις ισορροπίες…

Δείτε το trailer

Δείτε αποσπάσματα

Μαρκόπουλος – Χριστίνα

πατήρ Νικόλαος – Πόπη – Ελευθερία