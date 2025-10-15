Βουλή – Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ αγωνίζεται για να βγει από τη μέση το καπιταλιστικό κέρδος που εμποδίζει τον άνθρωπο να ζει σαν άνθρωπος

«Συνεχίζει η κυβέρνηση να παπαγαλίζει διάφορα ψέματα, για να υπερασπιστεί ένα νομοσχέδιο που οι εργαζόμενοι, όπως απέδειξε και η χθεσινή απεργία, το έχουν πετάξει ήδη στα σκουπίδια γιατί θέλουν να ζουν όχι σαν σύγχρονοι σκλάβοι, αλλά όπως τους αξίζει τον 21ο αιώνα» τόνισε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας και σήμερα στην ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο της αποκτήνωσης.

Επεσήμανε πως έτσι όπως ψηφίζονται οι αντεργατικοί νόμοι έτσι μπορούν να μείνουν και στα χαρτιά, καθώς οι εργαζόμενοι με την οργάνωση της πάλης τους μπορούν να φέρουν τα πάνω κάτω όπως άλλωστε έχουν κάνει και στο παρελθόν.

Στη συνέχεια ο Δ. Κουτσούμπας υπογράμμισε πως την ώρα που η υπουργός Εργασίας για να ισχυριστεί πως «οι εργαζόμενοι της ζητάνε να δουλέψουν πάνω από 13 ώρες» επικαλείται ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ στο συνδικαλιστικό κίνημα για ΣΣΕ που έχουν υπογράψει, η κυβέρνηση δεν κάνει υποχρεωτικές ΣΣΕ όπως αυτές των Οικοδόμων και των Μεταλλεργατών στο Πέραμα.

Αναφέρθηκε αναλυτικά σε ζητήματα που αποκαλύπτουν το πώς η επέκταση του χρόνου εργασίας και η εντατικοποίηση της δουλειάς διαμορφώνει τους χώρους δουλειάς σε αρένες – θανάτου, επισημαίνοντας πως αυτά αποτελούν οδηγίες και κατευθύνσεις της ΕΕ.

Επίσης, μίλησε για την «ψηφιακή κάρτα εργασίας» αναδεικνύοντας μια σειρά πλευρές που επιβεβαιώνουν την ξετσιπωσιά της κυβέρνησης αφού και με αυτό το μέτρο ουσιαστικά οι εργοδότες ευνοούνται. Αντί να ζητάτε συγγνώμη για τις υπερωρίες που κάνουν οι εργαζόμενοι και εξαντλούνται για την επιβίωση τους, πανηγυρίζετε. Τέτοια κατάντια, είπε χαρακτηριστικά.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ έθεσε στο επίκεντρο ότι τα υπόλοιπα κόμματα υπερασπίζονται το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης ενώ το ΚΚΕ αγωνίζεται για να φύγει από μέση το καπιταλιστικό κέρδος που εμποδίζει τον άνθρωπο να ζήσει σαν άνθρωπος.