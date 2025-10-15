Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Επεκτείνεται από τις 3 Νοεμβρίου σε άλλους τρεις νέους κλάδους -Τι αναφέρει η εγκύκλιος

Διευκρινίσεις  για την ορθή εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στους κλάδους του χονδρεμπορίου, της ενέργειας, των χρηματοπιστωτικών εταιρειών καθώς και σε διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες στον τουρισμό  δίνει με εγκύκλιο του ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων Νίκος Μηλαπίδης.

Υπενθυμίζεται ότι από την 3η Νοεμβρίου του 2025, οι παραπάνω κλάδοι θα ενταχθούν στο καθεστώς πλήρους εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, ενώ το μέτρο έχει τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή ήδη από τον Ιούνιο του 2025, παρέχοντας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω κλάδους ένα εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

Στο διάστημα των 4 περίπου μηνών που μεσολάβησε από την έναρξη της πιλοτικής περιόδου, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης πραγματοποίησε εκτενή διάλογο με εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών των παραπάνω κλάδων με θέμα την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο, το οποίο διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι αμείβονται για τον πραγματικό χρόνο εργασίας τους. Η εφαρμογή της συμβάλλει στην καταπολέμηση της υποδηλωμένης ή/και αδήλωτης εργασίας, ενώ προστατεύονται οι εργαζόμενοι αλλά και οι υγιείς επιχειρήσεις από τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Η αποτελεσματικότητα του μέτρου επιβεβαιώνεται και από τα τελευταία επίσημα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» καθώς καταγράφεται αύξηση στις καταγεγραμμένες υπερωρίες στους κλάδους εφαρμογής της κατά 3.5 εκατομμύρια και πλέον ώρες σε σχέση με τα έτη πριν την εφαρμογή του μέτρου.

Με το συγκεκριμένο μέτρο προστατεύονται ήδη 1.500.000 εργαζόμενοι οι οποίοι απασχολούνται σε τράπεζες, σούπερ-μάρκετ, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες security, ΔΕΚΟ, βιομηχανία, λιανεμπόριο, τουρισμό και εστίαση, ενώ μετά την πλήρη εφαρμογή της στο χονδρεμπόριο, την ενέργεια τις χρηματοπιστωτικές εταιρείες και τις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες στον τουρισμό, ο συνολικός τους αριθμός θα φτάσει περίπου τους 1.850.000. Παράλληλα, ο συνολικός αριθμός των ενταγμένων επιχειρήσεων θα ξεπεράσει τις 280.000 περίπου επιχειρήσεις.

  • Διαβάστε αναλυτικές πληροφορίες για την ορθή εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στην ιστοσελίδα https://psifiakikarta.gov.gr/
  • Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο  εδώ

 

