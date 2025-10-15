Ρωσία: Απορρίπτει τις προειδοποιήσεις Τραμπ για επικείμενη οικονομική κατάρρευση – «Δεν βλέπουμε προβλήματα»

Enikos Newsroom

διεθνή

Ρωσία: Απορρίπτει τις προειδοποιήσεις Τραμπ για επικείμενη οικονομική κατάρρευση – «Δεν βλέπουμε προβλήματα»
Φωτογραφία: Reuters

Ένας από τους κορυφαίους οικονομικούς αξιωματούχους του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν απέκρουσε την προειδοποίηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η ρωσική οικονομία πρόκειται να καταρρεύσει, ενώ σε περιοχές της χώρες σχηματίζονται ουρές για βενζίνη.

Χθες ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Πούτιν θα πρέπει να διευθετήσει τον ουκρανικό πόλεμο, που, σύμφωνα με τον 47ο πρόεδρο των ΗΠΑ, κάνει τη Ρωσία να φαίνεται πολύ κακιά. Ανέφερε επίσης «πολύ μεγάλες ουρές αναμονής για βενζίνη» και είπε ότι η ρωσική «οικονομία πρόκειται να καταρρεύσει».

Η ρωσική οικονομία επιβραδύνεται φέτος και η κυβέρνηση προβλέπει αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) κατά 1,0% έπειτα από αύξηση 4,3% το 2024 και 4,1% το 2023, αν και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψή του για το 2025 στο 0,6% από το 0,9%.

Ερωτηθείς για τα σχόλια του Τραμπ σε ενεργειακό συνέδριο στη Μόσχα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Αλεξάντρ Νόβακ, που επιβλέπει την ενέργεια και την οικονομία, δήλωσε ότι η Ρωσία έχει σταθερή τροφοδοσία βενζίνης.

«Έχουμε σταθερή τροφοδοσία στην εγχώρια αγορά, δεν βλέπουμε προβλήματα από αυτή την άποψη», δήλωσε ο Νόβακ.

«Η ισορροπία διατηρείται μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης και εμείς, από την πλευρά της κυβέρνησης και των αρμόδιων υπουργείων, κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα συνεχίσει να ισχύει».

Τα υψηλά επιτόκια αποθάρρυναν τις μεγαλύτερες ρωσικές εταιρίες λιανικής πώλησης να αγοράσουν βενζίνη τους χειμερινούς μήνες, όταν υπήρχε πλεόνασμα, και στη συνέχεια μια σειρά από ουκρανικές επιθέσεις με drone έθεσαν εκτός ένα μέρος της δυναμικότητας των ρωσικών διυλιστηρίων. Αυτό οδήγησε σε κάποιες ελλείψεις βενζίνης σε περιοχές της Ρωσίας, της χώρας με τις δεύτερες μεγαλύτερες εξαγωγές πετρελαίου στον κόσμο, αν και η κυβέρνηση κινήθηκε άμεσα για να θέσει ως προτεραιότητα την τροφοδοσία στις περιφέρειες αυτές.

Η Ρωσία έχει κατ’ επανάληψη δηλώσει ότι η εγχώρια αγορά είναι σταθερή, αν και όχι χωρίς κάποια προβλήματα.

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να μαίνεται εδώ και τριάμισι χρόνια, η οικονομία γίνεται σημαντικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ της Δύσης και της Ρωσίας.

Οι Δυτικοί υποστηρικτές της Ουκρανίας λένε ότι η ρωσική οικονομία είναι πιο αδύναμη απ’ ό,τι φαίνεται και ότι εάν η πίεση αυξηθεί τότε τα δεινά των απλών Ρώσων θα αναγκάσουν τον Πούτιν να αλλάξει πορεία σε ό,τι αφορά την Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο λέει ότι η οικονομία επιβραδύνει εσκεμμένα για να σταματήσει η υπερθέρμανση, ότι έχει προσαρμοστεί καλά στις πιο βαριές κυρώσεις που έχει ποτέ επιβάλει η Δύση σε μια μεγάλη οικονομία και ότι καμία εξωτερική δύναμη δεν μπορεί ποτέ να αναγκάσει τη Ρωσία να αλλάξει πορεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

